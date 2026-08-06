Legal & General startet einen ETF auf afrikanische Staatsanleihen. Das britische Entwicklungsprogramm Mobilist investiert dabei erstmals in einen ETF. Wie der Fonds aufgebaut ist.

Der L&G LSF African Government Bond USD ETF ist der erste ETF, der auf dem afrikanischen Index LSF basiert. Der ETF führt afrikanische Staatsanleihen im Investment Grade und Sub Investment Grade Segment.

Legal & General Asset Management (L&G) legt den L&G LSF African Government Bond ETF (ISIN: IE000MJ79846) auf. Der Fonds bildet die Wertentwicklung des iBoxx LSF USD African Sovereigns Index nach, der Investment-Grade- und Sub-Investment-Grade-Anleihen afrikanischer Staaten umfasst.

Der ETF investiert in auf US-Dollar laufende festverzinsliche Wertpapiere oder in

Staatsanleihen zu Nullkupon. Für den Start erhält L&G ein Erstinvestment aus dem Mobilist-Programm des britischen Außenministeriums. Das Ministerium investiert damit laut Mitteilung erstmals initial in einen ETF.

Der Fonds hat explizite Länderobergrenzen und Zulassungsregeln. Der Schwerpunkt soll auf Ländern liegen, welche die Finanzierungsinitiative „Liquidity and Sustainability Facility“ („LSF“) als zulässig für den Sekundärmarkt definiert hat.

Die Initiative will die Liquidität afrikanischer Staats- und Unternehmensanleihen unterstützen, die Finanzierungskosten senken und die Liquidität der afrikanischen Kapitalmärkte erhöhen.