Die Fondsgesellschaft L&G startet einen neuen ETF für mittelgroße Unternehmen. Im Portfolio sind etwa 800 Aktien aus 23 Ländern gebündelt.

Mit dem L&G MSCI World Mid Cap ETF (ISIN: IE000DPO6LM8) baut der Asset Manager L&G sein ETF-Angebot in Deutschland aus. Das Neuprodukt bildet die Wertentwicklung des Index MSCI World Mid Cap ab und biete Anlegern damit Zugang zu einem breit gestreuten Portfolio globaler Mid-Cap-Unternehmen, heißt es vom Anbieter. Der Index umfasse etwa 800 Firmen mittlerer Größe aus 23 Industrieländern. Diese decken nach Börsenwert jeweils etwa 15 Prozent der frei handelbaren Aktien jedes Landes ab.

Mit dieser Strategie hebe sich der ETF von Produkten ab, die in große und mittelgroße Unternehmen investieren. „Mid-Cap-Unternehmen verfügen über stabile, etablierte Geschäftsmodelle, haben aber oft noch Wachstumspotenzial, weil sie sich noch in der Expansionsphase befinden“, begründet L&G den Fokus.

ETF soll Angebotslücke für europäische Anleger schließen

Der ETF schließe eine Angebotslücke für Anleger, „die Mid-Cap-Engagements übergewichten möchten – diese bieten in der Regel nicht nur eine größere regionale und sektorale Diversifizierung, sondern auch einen starken Fokus auf ihre jeweiligen Heimatmärkte“, sagt Philipp von Königsmarck, Leiter des Wholesale-Vertriebs in Nordeuropa. Es handele sich um die erste globale, nach Marktkapitalisierung gewichtete Mid-Cap-Strategie für den europäischen Markt.

Der ETF ist an den Börsen Xetra, Six, Euronext Mailand und LSE gelistet. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,29 Prozent. Der Asset Manager L&G wurde 1836 in Großbritannien gegründet und ist heute weltweit aktiv. Insgesamt verwaltet das Unternehmen den Angaben zufolge 1,3 Billionen Euro (Stand: 1. Halbjahr 2025).