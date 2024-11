Die Alte Oper in Frankfurt: Investoren treffen sich hier jedes Jahr Anfang November zum Lupus Alpha Investment Fokus.

Die Alte Oper in Frankfurt: Investoren treffen sich hier jedes Jahr Anfang November zum Lupus Alpha Investment Fokus. | Foto: Lupus Alpha

250 Investoren, die 490 Milliarden Euro Euro Assets under Management verwalten, trafen sich zum Lupus Alpha Investment Fokus 2025 in der Alten Oper in Frankfurt. Zählt man die Podiumsgäste dazu, verwalteten die Anwesenden soger über 2 Billionen Euro. Die Wahl Donald Trumps zum künftigen US-Präsidenten bestimmte die Diskussionen und Vorträge des gesamten Tages.