Welche Auswirkungen haben die aktuellen geopolitischen Verwerfungen? Das war die große Frage des diesjährigen Lupus Alpha Investment Fokus. Gleich mehrere Programmpunkte setzten sich mit diesem Themenkomplex auseinander. Wie gut ist der Wirtschaftsstandort Deutschland gerüstet? Welche Investitionen machen derzeit Sinn? Welche Herausforderungen, Risiken aber auch Chancen kommen in der Zukunft noch hinzu? Damit befasste sich in einer Keynote etwa Joachim Gauck, Bundespräsident a.D.

Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, Magret Suckale, Aufsichtsrätin unter anderem bei der Deutschen Telekom und Hermann Simon, Gründer und Ehrenvorsitzender von Simon-Kucher & Partner, diskutierten im Rahmen einer Podiumsdiskussion über die geopolitischen Interessen Deutschlands. 260 institutionelle Investoren – mit rund 450 Milliarden Euro Anlagekapital – lauschten gespannt den Vorträgen und Diskussionen, konnten Fragen stellen und bei der Ted-Abstimmung ein Meinungsbild liefern.