Mit Wholesale-Experten Lupus Alpha erweitert Vertriebsteam

Matthias Schneider wird Teil des Wholesale-Vertriebsteams von Lupus Alpha. Dort soll Schneider die Vertriebsregion Nord verantworten und gleichzeitig den Publikumsfondsvertrieb des Frankfurter Vermögensverwalters bei Asset Managern, Family Offices, Banken, Sparkassen und großen Finanzvertrieben vorantreiben.

Schneider verfüge über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Wholesale-Investoren, Finanzvertrieben und auch institutio­nellen Investoren, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Stationen in seiner bisherigen Karriere waren unter anderem bei der Investmentgesellschaft DJE Kapital und Kanam Grund, einem Spezialisten für offene Immobilien-Publikumsfonds.

Staffelübergabe im Wholesale-Team

Mit dem Neuzugang im Wholesale-Team wechselt Laurin Regel – bisher zuständig für den Wholesale-Vertrieb in Norddeutschland – in die Betreuung institutioneller Investoren. Regel kam von STX Fixed Income zu Lupus Alpha. Weitere Stationen in seinem Lebenslauf waren bei Union Investment und der DZ Privatbank.