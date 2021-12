Redaktion 06.04.2018 Lesedauer: 1 Minute

Lutz Röhmeyer gründet Fondsboutique „Mir ging es um kurze Entscheidungswege und Investieren ohne Benchmark-Denke“

Lutz Röhmeyer, das Gesicht der Berliner Fondsboutique LBB-Invest in den vergangenen Jahren, macht sich selbstständig. Was seine Beweggründe waren und was Anleger von der neuen Gesellschaft Capitulum Asset Management erwarten können, erklärt er im Exklusiv-Interview mit dem private banking magazin.