Die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF erlaubt Ucits-Fonds erstmals ein indirektes Krypto-Exposure von bis zu 10 Prozent.

Die luxemburgische Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt erstmals Investments in kryptowährungsbezogene börsengehandelte Produkte innerhalb von Ucits-Fonds.

Bis zu 10 Prozent indirektes Krypto-Exposure möglich

Die CSSF aktualisierte ihre FAQs für Organismen für gemeinsame Anlagen und ermöglicht luxemburgischen Ucits nun, bis zu 10 Prozent ihres Fondsvermögens indirekt in Kryptowährungen zu investieren.

Dabei beschränkt die Aufsichtsbehörde diese Investments auf übertragbare Wertpapiere und schließt Derivate aus. Diese Regelung öffnet den Weg für Krypto-ETPs, die in Europa typischerweise als Exchange Traded Notes (ETNs) strukturiert sind – also als Schuldverschreibungen.

CSSF stützt sich auf Esma-Empfehlung

Als Grundlage dient der Technical Advice der Esma aus dem vergangenen Jahr zur Überarbeitung der Ucits-Eligible-Assets-Richtlinie, der ein indirektes Krypto-Exposure von bis zu 10 Prozent in Erwägung zog. Im Rahmen ihrer Befugnisse legt die CSSF die Ucits-Richtlinie als nationale Aufsichtsbehörde aus und setzt dabei enge Grenzen – sowohl bei den zulässigen Instrumenten als auch beim Risikomanagement und den Anlegerinformationen.

Irland bleibt zurückhaltend

Während Deutschland und Spanien bereits indirekte Investments in Krypto-ETNs erlauben, verbietet die irische Zentralbank als Europas führender ETF-Standort Krypto-Exposure in Ucits-Strukturen derzeit noch. Die CBI kündigte allerdings eine Überprüfung ihrer Position an und verwies auf laufende europäische Regulierungsdiskussionen.

Da der Zeitplan für den Abschluss der Überarbeitung der Eligible-Assets-Richtlinie unklar bleibt, dürfte die CSSF-Entscheidung für die irische Zentralbank von Interesse sein.

Parallel dazu verändert sich das regulatorische Umfeld für europäische Krypto-ETP-Anbieter weiter. So hob die britische Finanzaufsicht im Oktober das Vermarktungsverbot für Privatanleger auf.

Unterdessen steht die Kryptobranche unter erheblichem Druck. Nachdem der Bitcoin im Oktober noch ein Hoch von 125.000 US-Dollar erreicht hatte, fiel der Kurs zuletzt auf unter 70.000 US-Dollar. Seit Jahresbeginn verzeichnet Bitcoin einen Rückgang von 18 Prozent.