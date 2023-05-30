Ab 1. Juli an Bord Luxemburger Fondsboutique angelt sich DWS-Manager

Ab 1. Juli erhält die Fondsboutique GS&P Verstärkung: Dann wechselt der Senior Portfoliomanager der DWS Alexander Lippert zu dem Luxemburger Fondshaus. Wie sein neuer Arbeitgeber ihn einbinden will, steht hier.

Hochkarätiger Neuzugang bei der Luxemburger Fondsboutique GS&P Kapitalanlagegesellschaft: Laut Mitteilung der Beratungsgesellschaft Pro Boutiquenfonds, die GS&P betreut, soll dort ab Juli Alexander Lippert das Fondsmanagement verstärken. Lippert kommt vom Vermögensverwalter der Deutschen Bank, DWS, wo er als Senior Portfoliomanager tätig war.

Zuvor hatte der 28-Jährige bereits für Mainfirst gearbeitet. Dort war er Teil des Teams um Fondsmanager Olgerd Eichler. In beiden Positionen war er für den Bereich europäische Small- und Midcaps verantwortlich – worauf auch Lipperts neuer Arbeitgeber GS&P sein Hauptaugenmerk legt.

Dort freut man sich nun über den Neuzugang. GS&P-Geschäftsführer Christian Krahe sagt über Lippert: „Mit seiner Begeisterung für das Stockpicking und seinem umfassenden Wissen über europäische Aktiengesellschaften kann er wichtige Impulse in der Aktienanalyse und -selektion geben und uns bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft tatkräftig unterstützen.“

Lippert soll unter anderem für den von GS&P gemanagten Artikel-9-Fonds „Umweltspektrum Mix“ (ISIN: LU2078716219) tätig werden. Dabei komme ihm seine Erfahrung als „Certified ESG Analyst (CESGA)“ zugute, wie es in der Mitteilung heißt. Er bringe Erfahrung mit Nachhaltigkeitsdaten unterschiedlicher Anbieter mit. Bereits bei Mainfirst hat Lippert demnach die hauseigene Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt. Hauptverantwortlich soll er zudem den GS&P Family Business (LU0179106983) übernehmen.

Das macht GS&P

Der eigentümergeführte Fondsanbieter GS&P setzt auf aktives Fondsmanagement. Flaggschifffonds des Hauses ist der Aktienfonds „Deutsche Aktien Total Return“ (LU0216092006), den das Team Christian Krahe, Albrecht von Witzleben und Christoph Schlienkamp betreut. Auch diesen Fonds soll Lippert zukünftig mit seiner Expertise unterstützen.