Luxemburger Version Capital Group holt Riesenfonds nach Europa

Die Fondsgesellschaft Capital Group hat den Aktienfonds Capital Group World Growth and Income Lux (ISIN: LU1991128999) aufgelegt und bringt damit eine 26 Jahre alte Anlagestrategie nach Europa und Asien. Vorbild des in Luxemburg aufgelegten Fonds ist der Capital Group World Growth and Income Strategy (WGI), verantwortlich ist dasselbe Team wie beim Original. Ziel sind gleichermaßen Kursgewinne und laufende Ausschüttungen.

Der Originalfonds brachte auf Sicht der vergangenen zehn Jahre eine Rendite von 7,1 Prozent pro Jahr, allerdings in der Hauswährung US-Dollar gerechnet. Größte Positionen sind derzeit die Aktien des Hardware-Herstellers Broadcom (2,7 Prozent Gewichtung), Microsoft (2,0 Prozent) und Facebook (1,6 Prozent). Das Portfolio ist umgerechnet 87,5 Milliarden Euro schwer.

Insgesamt sind sieben Portfoliomanager für das Management zuständig, die über eine durchschnittliche Anlageerfahrung von 24 Jahren verfügen und alle persönlich in die Strategie investiert haben. Einen Teil des Portfolios verwalten Research-Analysten, sodass auch ihre Ideen in die Strategie einfließen.

„Wir haben uns bei Capital Group vorgenommen, die Luxemburger Fondspalette zu erweitern und bewährte US-Strategien auch europäischen und asiatischen Investoren zugänglich zu machen“, sagt Julie Dickson, Investment Director bei Capital Group.