Nach dem größten Einbruch der Geschichte während der Corona-Krise im März 2020 hat die Luxusgüter-Branche eine bemerkenswerte Rally erlebt. Doch in der jüngsten Vergangenheit haben Aktien aus diesem Segment eine gemischte Entwicklung gezeigt: So verzeichneten sie zuletzt eine schwächere Performance im Vergleich zum Gesamtmarkt. Der S&P Global Luxury Index hat seit Jahresanfang bis Ende September fast 5,5 Prozent verloren. Die Entwicklung steht in deutlichem Kontrast zu den starken Zuwächsen, die Luxus-Aktien in den Vorjahren verzeichnet hatten.

Gründe für diese Entwicklung gibt es verschiedene: Ein Hauptabsatzmarkt für Luxusgüter ist China – die dort zuletzt schleppend verlaufende Konjunktur hat sich auch auf deren Nachfrage ausgewirkt. Und auch weltweit ist durch die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten die Nachfrage nach solchen Produkten gesunken. Verbraucher sind preissensibler und vorsichtiger bei größeren Ausgaben geworden.

Nachdem die chinesische Zentralbank nun vor einigen Tagen ein Konjunkturpaket angekündigt hat, haben sich die Aktien europäischer Luxusgüterhersteller zwar wieder erholt: Besonders die bisherigen Favoriten LVMH und Hermès konnten deutliche Kursgewinne verzeichnen. Fraglich ist jedoch, ob es bei dieser Entwicklung bleibt, Experten sind hier vorsichtig.

Immer mehr vermögende Privatpersonen, immer höhere Vermögen

Auf der anderen Seite hat der aktuelle World Wealth Report 2024 des Forschungsinstituts Capgemini ergeben, dass die Zahl der vermögenden Privatpersonen und deren Vermögen im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht hat.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Luxus-Aktien können also trotzdem weiterhin ein interessantes Investment sein – auch abseits von LVMH und Hermès. DAS INVESTMENT hat Fondsmanager befragt, auf welche Unternehmen sie neben den Platzhirschen setzen und warum sie diese für aussichtsreich halten. Die Antworten können Sie auf den folgenden Seiten lesen.