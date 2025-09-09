Luxus-Aktien waren lange ein lohnendes Investment, dann kam der Einbruch. Wie es um die Branche steht und welche Unternehmen gut aufgestellt sind.

Comeback in Sicht? Wohin der Luxussektor steuert – und was das für Anleger bedeutet

Eines der bemerkenswertesten Wirtschaftsphänomene der vergangenen 25 Jahre ist der Aufstieg des Luxusgütersektors zu einem der erfolgreichsten Wirtschaftszweige der Welt. Weit überdurchschnittliches Wachstum in Aufschwungphasen, nur geringe Anfälligkeit in Krisenzeiten sowie eine außerordentlich hohe Profitabilität zeichneten diesen Bereich aus.

Seit 2023 gehen die Branchen-Umsätze jedoch zurück, die Aktienkurse sind stark eingebrochen. Für Anleger stellen sich die Fragen: War der Luxus-Boom nur ein vorübergehendes Phänomen? Oder befinden wir uns aufgrund kurzfristiger Belastungsfaktoren nur in einer Korrekturphase, die einen baldigen Wiederaufschwung erwarten lassen?

Die langfristigen Werttreiber sind intakt

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die langfristigen Werttreiber des Luxus-Booms nach wie vor intakt sind. Die Nachfrage nach Luxusgütern resultiert vor allem aus dem Bedürfnis, sich von anderen Menschen abzusetzen oder gerade zu einer bestimmten Gruppe dazu zu gehören. In einer sich immer ähnlicher werdenden globalen Massengesellschaft mit 8,2 Milliarden Bewohnern wird dieses Bedürfnis weiter zunehmen. Die Nachfrage nach Luxusgütern ist zum Bestimmungsfaktor eines sich differenzierenden „Lifestyles“ von Wohlhabenden geworden.

Der Wunsch nach Unterscheidung kann zwei Ausprägungsformen haben, die von der Luxusindustrie bedient werden: Entweder wollen Konsumenten ein besonders hochwertiges Produkt oder Konsumerlebnis, um ihren persönlichen Vorlieben besonders gut nachkommen zu können. Oder sie sind vor allem auf den mit dem Luxusgut verbundenen Status aus. Gerade soziale Aufsteiger schmücken sich gerne mit Luxusgütern, um ihre gestiegene gesellschaftliche Bedeutung nach außen zu dokumentieren.

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Aspekt der steigenden Nachfrage nach Luxusgütern ist, dass viele inzwischen eine Doppelrolle als Konsumprodukt und Investmentobjekt entwickelt haben. Fast sprichwörtlich geworden ist der Satz „I like my money where I can see it, hanging in my closet“ von Carrie Bradshaw, einem Hauptcharakter aus der Fernsehserie Serie „Sex and the City“. Hierin spiegelt sich wider, wie durch den Kauf von Luxus-Handtaschen Konsumspaß, Statussymbolik und Geldanlage miteinander verknüpft werden können.

Konjunkturprobleme und Managementfehler machen der Branche zu schaffen

Der Branchen-Abschwung seit zwei Jahren hat mehrere Gründe: In den USA und China – den beiden wichtigsten Luxusmärkten der Welt – machten Wachstumsprobleme vor allem den sozialen Aufsteigern zu schaffen. Gerade die Nachfrage nach Statusprodukten ging deutlich zurück.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Anderseits hatte der lange Aufschwung die Managements bei einigen großen Luxusherstellern zu arrogant werden lassen. Sie haben ihre Kunden massiv verärgert: Überzogene Preiserhöhungen bei Chanel, massive Qualitätsprobleme bei Gucci oder menschenunwürdige Produktionsbedingungen bei Dior und Armani sind nur einige Beispiele dafür, wie namenhafte Hersteller ihren eigenen Wertigkeitsanspruch zugunsten kurzfristiger Profite unterminiert haben.

Der Luxus-Aufschwung kommt … aber nicht für alle Top-Unternehmen

Mit einer Verbesserung der Weltkonjunktur ist grundsätzlich von einer Erholung der Luxusgüterindustrie in den nächsten Jahren auszugehen. Allerdings werden nicht alle der bisherigen Top-Unternehmen auch in Zukunft zu den Gewinnern zählen.

Unternehmen werden nur dann wieder hochprofitabel wachsen können, wenn sie exklusive, authentische und hochwertige Handwerksprodukte anbieten, welche die Markenwerte repräsentieren. Hierzu gehören vor allem Anbieter wie Hermès und Brunello Cucinelli, die nahezu unbeschadet durch die jüngste Abschwungphase gegangen sind.

Gute Chancen haben auch ikonische Marken wie Chanel oder Dior, die zwar beschädigt wurden, aber stark genug sind, um verlorenes Kundenvertrauen zurückzugewinnen. Der hochverschuldete Kering-Konzern mit seiner durch Qualitätsprobleme geplagten Kernmarke Gucci hingegen steckt im Überlebenskampf mit ungewissem Ausgang.

Über den Autor:



Karl-Heinz Thielmann ist Fondsmanager beim Vermögensverwalter Allington Investors Group.