06.10.2014

Luxus-Hotel Hotelkette Hilton verkauft Waldorf Astoria an chinesischen Versicherer

1931 als damals größtes Hotel der Welt in New York eröffnet, hat das Waldorf Astoria jetzt einen chinesischen Besitzer: Für 1,95 Milliarden Dollar ging das traditionsreiche Haus an die Versicherungsfirma Anbang Insurance.