Satte 55 Millionen US-Dollar – so viel kostet die teuerste Uhr der Welt, die Graff Diamonds Hallucination. Wer sich nun über diese stolze Summe wundert, sollte wissen, dass das Ziffernblatt in ein Meer aus verschiedenfarbigen Diamanten eingebettet ist, die wiederum in einem Platin-Armband sitzen. Unauffällig sieht anders aus. Und ein entsprechend großer Geldbeutel wird ebenfalls benötigt, um solch ein Unikat am Handgelenk tragen zu können.

Besonders während der Pandemie wurden Luxusuhren zum gefragten Spekulationsobjekt. Allerdings kühlte der Hype danach auch recht schnell wieder ab – die Preise pendelten sich auf einem „normalen“ Niveau ein. Wobei auch dieses für viele eher nicht besonders erschwinglich erscheinen dürfte.

Doch warum beginnen Menschen überhaupt, sich sehr teure Uhren zu kaufen? Um die Zeit abzulesen, reicht auch ein günstiges Modell – oder gleich das Smartphone. Design, die Qualität des Uhrwerks und Marke des jeweiligen Objekts gehören zu den Argumenten dafür, wie der Uhrenmarktplatz Chrono 24 zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Yougov in einer Umfrage herausgefunden hat. Dafür wurden mehr als 2.100 Personen in Deutschland zu ihren Absichten und Vorlieben bei der ersten Luxusuhr befragt. Preis oder der Werterhalt scheinen dagegen (erstmal) weniger wichtig zu sein.

Die gefragteste Marke ist dabei Rolex, gefolgt von Omega und Seiko. „Rolex-Uhren gelten als universell erkennbares Symbol für den Aufstieg und sind vergleichsweise wertstabil. Insofern ist es keine Überraschung, dass die Modelle der Schweizer Traditionsmarke auch bei Erstkäufern besonders beliebt sind. Aus Erfahrung können wir aber auch sagen: Je intensiver sich Uhren-Fans nach dem Erstkauf mit der Thematik befassen, desto individueller wird der Geschmack und desto diverser werden die gekauften Marken und Modelle”, sagt Balazs Ferenczi, Uhrenexperte bei Chrono 24.

Die Graff Diamonds Hallucination bleibt allerdings trotzdem für die meisten Menschen unerreichbar. Ebenso wie die anderen Modelle, die im Ranking der teuersten Uhren der Welt auftauchen, da es sich hierbei oft um Unikate handelt.

Wir haben Chrono 24 deshalb gebeten, eine andere Liste der teuersten Uhren zu erstellen. Für unsere Anfrage wurden dabei nur Uhren berücksichtigt, von denen es mehrere Exemplare gibt und die tatsächlich auch frei auf dem Markt erworben werden können – also nicht solche, die auf Versteigerungen Höchstpreise erzielen, da es Unikate sind. Die Preise kommen durch eine aktuelle Schätzung zustande, basierend auf Angebotspreisen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die sechs teuersten Uhren, die keine Unikate sind.