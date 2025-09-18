Wie die Luxusbranche durch Inklusivität, Erlebnisse und die digitale Welt neue Kunden gewinnt, berichtet mega.online von Pictet AM.

Glattes Kalbsleder, ein überschlagendes Deckelteil und ein ikonischer Drehverschluss. Die Hermès Birkin ist seit ihrem Debüt vor 40 Jahren zu einer der luxuriösesten Designerhandtaschen aller Zeiten geworden, trotz eines Preises von mindestens 10.000 Euro und einer langen Warteliste. Weniger langlebig, aber ebenso unverwechselbar ist der Rouge Hermès Lippenstift, der sich für nur 70 Euro erwerben lässt.

Inklusiver Luxus mag wie ein Widerspruch in sich klingen. Doch erschwingliche Produktreihen sind nur eine der Möglichkeiten, mit denen die Branche die Herzen der jüngeren Generation erobert, ihr Publikum erweitert und treue zukünftige Kunden pflegt, die mit der Marke wachsen und möglicherweise im Laufe der Zeit ihr Produktangebot erweitern werden.

Marken wie Balenciaga und Miu Miu führen erschwinglichere Produktreihen mit Schals, Accessoires und Lifestyle-Artikeln. Parfums, Sonnenbrillen und Wellness-Erlebnisse werden als kostengünstige Möglichkeit, Luxus zu erleben, immer beliebter.

Neben der Erschwinglichkeit spricht dies auch jüngere Verbraucher an, die eine persönlichere Behandlung wünschen – nicht nur eine individuelle Gestaltung mit gestickten Initialen, sondern auch vertrauenswürdige Empfehlungen und ansprechende Inhalte. Sie geben mehr Geld für Erlebnisse aus und möchten auch beim Kauf von Waren das Gefühl haben, dass es sich um ein Erlebnis handelt.

Welche Rolle Digitalisierung und Community im Luxussegment spielen

Während die meisten Luxusartikel nach wie vor in traditionellen Geschäften gekauft werden, beeinflussen Online-Touchpoints schätzungsweise 80 bis 90 Prozent der Kaufentscheidungen. Digitale Plattformen ermöglichen es Verbrauchern, Recherchen durchzuführen und Waren sogar in Augmented Reality (AR) anzuprobieren. Die digitale Welt eröffnet einen völlig neuen Kundenstamm: Eine Milliarde Menschen schalteten ein, um die mit Stars gespickte Debüt-Modenschau des Designers Pharrell Williams für Louis Vuitton zu sehen. Einzelhändler nutzen Technologie, um Verbraucher anzulocken (z. B. mit personalisierten Bildschirmschonern, digitalen Geschenken, Optionen zum Hochladen eigener Fotos) und ihr Marketing gezielt auszurichten.

Community-Inhalte sind besonders wichtig, mit Styling-Tipps und authentischen Erfahrungsberichten. Und das gilt nicht nur für ein jüngeres Publikum – Marken sprechen auch ältere Verbraucher an, indem sie Models und Markenbotschafter ihrer Generation einsetzen.

Der Schlüssel liegt darin, die Reichweite zu vergrößern, ohne die Marke zu verwässern, so der thematische Beirat der Premium-Marken-Strategie von Pictet Asset Management. Das bedeutet, dass bei jedem digitalen Storytelling das Erbe und die Handwerkskunst betont werden müssen.

Wie Luxusmarken neue Märkte erobern und ihre Identität bewahren

Die Globalisierung stellt eine weitere interessante Herausforderung dar. Einerseits möchten Verbraucher, dass ihre Luxusartikel weltweit erkennbar sind. Andererseits hat jeder Markt seine eigenen lokalen Besonderheiten. Auch hier kann ein erlebnisorientierter Ansatz funktionieren. Die Frühjahrsshow 2025 von Balenciaga in Shanghai beispielsweise griff die lokale Kultur auf, indem die Einladungen die Form von Xiaolongbao-Dampfknödeln hatten – und das Gericht wurde dann in Zusammenarbeit mit einem lokalen Restaurant auch tatsächlich bei der Veranstaltung serviert.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Luxusmarken ihren klassischen Designs und hochwertigen Artikeln den Rücken kehren. Bei Autos, Schmuck und Handtaschen sind Innovationen weniger auffällig, und jedes Jahr gibt es weniger Nachfrage nach neuen Produkten. Diese Branchen haben höhere Eintrittsbarrieren, und Käufer schätzen ihre zeitlose Qualität.

Hier kann Vielfalt in Form einer neuen Farbe oder eines anderen Materials oder in Form von limitierten Online-Editionen und Kapselkollektionen zum Ausdruck kommen. Mit fast 200 Jahren ist die Marke Louis Vuitton ein Synonym für zeitlose Klassiker. Dennoch hat sie auch eine starke Tradition, Dinge frisch zu halten und jüngere Fans durch Kooperationen mit Streetwear-Marken wie Supreme und Comme Des Garcons sowie mit Künstlern wie Takashi Murakami anzusprechen.

Durch die Verbindung von Neuem mit Zeitlosem und die Einbeziehung neuer Technologien wird der Luxussektor inklusiver, findet neue Zielgruppen und bewahrt gleichzeitig seine Exklusivität. Ein Lippenstift könnte nur der Anfang einer lebenslangen Beziehung der Kundin zu dieser Marke sein.