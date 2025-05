Caroline Reyl: 20 Jahre erfolgreich mit Premium-Aktien

Die Pictet Premium Brands Strategie investiert über die traditionellen Luxussektoren hinaus in unterschiedlichste Premiummarken mit starker Preissetzungsmacht und hoher Rentabilität. Premiummarken nehmen eine Sonderstellung im Einzelhandelsuniversum ein. Sie haben eine einzigartige Position im Verbrauchermarkt und bieten eine Reihe spezifischer Vorteile.

Caroline Reyl

Im Rahmen der Premium Brands Strategie suchen wir nach Anlagemöglichkeiten, die sich aus langfristigen Konsum- und Premiumisierungstrends in einem breiten Spektrum von Segmenten ergeben, von Reisen bis hin zu Speisen und Getränken. Das Ergebnis ist ein konzentriertes Portfolio von Titeln, von denen wir in hohem Maße überzeugt sind und die sich durch Markenqualität und Exklusivität auszeichnen.

Premiummarken bieten Investoren einzigartige Möglichkeiten. Diese Unternehmen bieten außergewöhnliche Produkte mit einem starken Erlebniselement und hoher Markenintegrität. Sie profitieren in der Regel von einer starken Kundentreue, hohen Markteintrittsbarrieren, Preismacht und nachhaltigem Wachstum.

Unsere Premium Brands Strategie wird von einem Team engagierter Investmentmanager gemanagt, die sowohl für das Fundamentalresearch als auch für den Portfolioaufbau verantwortlich sind. Zwei der Manager managen die Strategie schon seit 20 Jahren gemeinsam.

Um zu gewährleisten, dass unsere Anlageideen zukunftsträchtig sind, finden regelmäßig Treffen mit dem Themenbeirat statt, dem Experten aus der Branche angehören. Dadurch wollen wir den neuesten Entwicklungen, die sich auf das Thema auswirken, wie neue Technologien oder gesetzliche Vorschriften, immer einen Schritt voraus sein.

Wichtige Unterscheidungsmerkmale der Premium Brands Strategie

Zugang zu renommierten Unternehmen: Die Unternehmen des oberen Marktsegments sind dafür bekannt, dass sie hervorragende Qualität liefern. Dieser Tatsache verdanken sie ihre starke Marktposition, ihre loyale Kundschaft und ihre anhaltende Preissetzungsmacht.

Teilhabe an der zunehmenden Kaufkraft in den Schwellenländern: Es handelt sich um eine globale Strategie, deren Schwerpunkt aber auf Europa liegt. Dennoch profitieren viele der Unternehmen im Portfolio von der steigenden Kaufkraft der Verbraucher in den Schwellenländern.

Grafik 1: Markt für persönliche Luxusgüter (in Mrd. Euro) und chinesische Verbraucher (in %)

Quelle: Bain Altagamma (Luxusmarkt), Morgan Stanley Research (Schätzungen für chinesische Staatsangehörige), Januar 2025

Resilienz

Premiummarken können sich in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche in der Regel besser behaupten als Konsumgütermarken. Dies liegt daran, dass sie eine starke Preissetzungsmacht, gut kapitalisierte Bilanzen und Kunden mit relativ stabiler Kaufkraft haben, die in der Regel vor Inflationsdruck geschützt sind.

Wo liegen die Risiken?

Wir sind überzeugt, dass Investitionen in aktive Themenaktien attraktives Potenzial für Investoren bieten. Aber wie bei allen Investments gibt es auch hier Risiken. Um sich in diesem Segment zurechtzufinden, bedarf es eines erfahrenen Investmentmanagers. Die Premium Brands Strategie bietet keine Kapitalgarantie oder Kapitalschutzmaßnahmen. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert und die Erträge einer Anlage können steigen oder fallen, und Investoren erhalten unter Umständen nicht ihre ursprüngliche Anlage zurück.

Pictet Asset Management: Weltweit führend in aktiven Themen-Investments

Die Pictet Premium Brands Strategie nutzt die Ressourcen eines weltweit führenden Akteurs im Bereich aktiver Themen-Investments, darunter 70 Portfoliomanager und Analysten, die ein Vermögen von 63 Millarden EuroPictet Asset Management (Stand: 31.12.2024) in 17 Strategien verwalten. Darüber hinaus wird sie von eigenen Themenbeiräten unterstützt, denen Wissenschaftler, Branchenkenner und Politikexperten angehören, die Einblicke in langfristige strukturelle Veränderungen geben und ein taktisches Verständnis der kurzfristigen Einflussfaktoren auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Sektor vermitteln.