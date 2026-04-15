Der Luxusmarkt galt lange als krisensicher. Jetzt geraten selbst die größten Namen der Branche unter Druck. Die Gründe liegen tiefer als gedacht.

Im Jahr 2025 hat der globale Luxusmarkt 20 Millionen Käufer verloren. Nicht durch eine Finanzkrise, nicht durch einen Krieg, sondern weil Designerhandtaschen schlicht zu teuer geworden sind und China, der wichtigste Wachstumsmarkt der Branche, ins Stocken geraten ist. Was lange als Beweis für die Krisen­resistenz des Sektors galt, entpuppt sich als ein Modell mit Verfallsdatum: Es funktioniert hervorragend, solange Wohlstand wächst und Konsumenten bereit sind, für Status zu bezahlen. Beides gilt heute eingeschränkt.

LVMH, der weltgrößte Luxusgüterkonzern mit Marken wie Louis Vuitton und Dior, hat in diesem Jahr 40 Prozent seines Börsenwerts verloren. Kering, Mutterkonzern von Gucci und Saint Laurent, liegt ähnlich tief im Minus. Auch der Aktienkurs von Hermès, ein auf hochpreisige Lederwaren spezialisiertes französisches Traditionshaus, gibt rund 25 Prozent nach. Hinter diesen Zahlen stehen drei miteinander verwobene Probleme: ein wegbrechender Kernmarkt, eine Preisstrategie, die Millionen Kunden herausgedrängt hat, und Aktienbewertungen, die keinen Spielraum für Enttäuschungen ließen.

China liefert nicht mehr

Chinesische Konsumenten haben den Luxusmarkt über ein Jahrzehnt lang angetrieben. Millionen Menschen, die in den Wohlstand aufgestiegen sind, gaben einen erheblichen Teil ihres neu gewonnenen Einkommens für europäische Designerprodukte aus. Dieses Wachstum ist ins Stocken geraten. Eine schwere Immobilienkrise hat in China viele Haushalte ärmer gemacht, die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, und das Konsumklima bleibt gedämpft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Hinzu kommt eine kulturelle Verschiebung: Chinesische Käufer wenden sich zunehmend heimischen Marken zu oder investieren lieber in Reisen und Erlebnisse als in Designerprodukte. LVMH sah sein wichtigstes Segment, Mode und Leder, 2025 um fünf Prozent schrumpfen. Das ist ein direktes Signal dafür, dass der einst verlässlichste Wachstumsmotor des Sektors ins Stottern geraten ist.

Preise treiben Kunden aus dem Markt

Luxusmarken haben ihre Preise seit 2019 massiv angehoben, für manche Produkte um fast 50 Prozent. Die Strategie war kalkuliert: Höhere Preise signalisieren Exklusivität und weiten die Gewinnmargen aus. Solange die Wirtschaft brummte, ging die Rechnung auf. Dann kamen Inflation und steigende Zinsen, und plötzlich überdachten Millionen Käufer, ob eine Designerhandtasche für 3.000 Euro noch ins Budget passt.

Laut einer Studie von Bain & Company schrumpfte die aktive Kundenbasis des Luxusmarkts 2025 von 350 auf 330 Millionen Menschen. Besonders hart trifft es Konzerne, die stark von Käufern der Mittelschicht abhingen, also von Menschen, die sich Luxus nicht täglich, aber gelegentlich leisteten. Gerade diese Gruppe ist als erstes abgesprungen. Die reichsten zwei Prozent der Kunden tragen mittlerweile 46 Prozent des weltweiten Luxusumsatzes, 2019 waren es noch 30 Prozent. Für Aktionäre bedeutet das, dass Wachstum kaum noch über neue Käuferschichten erreichbar ist, sondern nur noch über die Ausgabenbereitschaft einer kleinen, wohlhabenden Elite.

Hohe Erwartungen, keine Puffer

An der Börse kommen diese Probleme besonders teuer zu stehen, weil Luxusaktien über Jahre zu sehr hohen Preisen gehandelt wurden. Anleger zahlten ein erhebliches Aufgeld, weil zweistellige Wachstumsraten als selbstverständlich galten. Wenn ein Unternehmen diese Erwartung auch nur leicht verfehlt, reagieren die Kurse überproportional, weil das Aufgeld schlagartig wegfällt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Kering führt diese Dynamik am drastischsten vor. Die Kernmarke Gucci verlor 2025 allein 22 Prozent ihres Umsatzes und riss die operative Gewinnmarge des Gesamtkonzerns von 14,5 auf 11,1 Prozent. Der laufende Markenumbau trifft auf einen Markt, der für Übergangsphasen keine Geduld aufbringt. Zusätzlichen Druck erzeugen steigende Importzölle in den USA und China: Da Luxuskonzerne ihre Produktion kaum ins Ausland verlagern können, ohne ihr Qualitätsversprechen zu beschädigen, fressen die Zölle direkt in die Margen. Der Nahost-Konflikt belastet zudem eine Region, die zuletzt einer der wenigen verlässlichen Wachstumspole des Sektors war.

Warum nicht alle gleich leiden

Das Geschäftsmodell selbst ist nicht gescheitert. Hermès beweist das. Das Unternehmen hält seine Produkte seit Jahrzehnten künstlich knapp: Wer eine der begehrten Lederhandtaschen kaufen möchte, wartet oft Jahre und muss sich als treuer Stammkunde qualifizieren. Kein Outlet, kein Rabatt, keine Massenware. Weil der Zugang so streng kontrolliert wird, bleibt die Nachfrage hoch, selbst wenn das allgemeine Konsumklima nachlässt. Hermès verzeichnete 2025 ein Umsatzwachstum von zehn Prozent und legte auch in Asien zweistellig zu.

LVMH und Kering schlugen in den Boomjahren den gegenteiligen Weg ein. Sie bauten das Volumen aus, bedienten breitere Käuferschichten und profitierten kurzfristig davon. Jetzt zahlen sie den Preis, denn wer Produktion und Distribution einmal ausgeweitet hat, kann diesen Schritt nicht einfach rückgängig machen, ohne die Marke zu beschädigen.

Die entscheidende Frage für die nächsten Quartale lautet nicht, ob sich der Luxusmarkt erholt, sondern welche Konzerne die Erholung verdienen. Der Markt wird selektiver bleiben als in den Boomjahren. Wer als Investor den Sektor beobachtet, sollte zwei Dinge im Blick behalten: erstens, wie schnell China sein Konsumklima stabilisiert, denn ohne eine Erholung dort fehlt dem Markt sein wichtigster Wachstumstreiber. Zweitens, ob Konzerne wie LVMH und Kering den Mut aufbringen, ihr Angebot konsequent zu straffen, also Produktlinien zu reduzieren und Vertriebskanäle zu schließen, auch wenn das kurzfristig weitere Umsatzeinbußen bedeutet.

Der Luxusmarkt ist nicht kaputt. Aber er hat aufgehört zu verzeihen. Marken, die ihre Identität verwässert haben, müssen sie sich unter deutlich schwierigeren Bedingungen zurückverdienen, als es die vergangenen Jahre vermuten ließen.