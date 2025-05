Caroline Reyl: 20 Jahre erfolgreich mit Premium-Aktien

Frau Reyl, Sie managen die Pictet Premium Brands Strategie seit ihrer Auflegung im Jahr 2005. Was war der Auslöser für die Auflegung einer Strategie, die sich auf Premiummarken konzentriert?

Caroline Reyl: Von Anfang an zielte die Strategie darauf ab, dauerhafte Trends im Konsumgütersektor zu erfassen und unseren Aktionären einen erheblichen Wert zu bieten. Ein Sektor, der sich schnell als besonders vielversprechend herausstellte, war das Luxussegment. Dieses Segment wird von nachhaltigen Wachstumsfaktoren angetrieben. Das wurde besonders deutlich, als sich der chinesische Markt für westliche Unternehmen öffnete und damit eine einzigartige Gelegenheit bot, eine wachsende Verbraucherbasis zu erschließen. Im Jahr 2005 machten chinesische Kunden weniger als 5 Prozent des Luxusmarktes aus, 2024 waren es fast 25 Prozent.*

Von Anfang an war für uns klar, dass wir unser Anlagethema über den traditionellen Luxussektor hinaus definieren und Unternehmen einbeziehen wollen, die in verschiedenen Premium-Verbrauchersegmenten wie Hotels, Sport, Beauty sowie Speisen und Getränke für ihre hervorragende Markenqualität bekannt sind. Diese Unternehmen haben häufig eine hohe Preissetzungsmacht dank ihres besonderen Produktangebots und ihrer Tätigkeit in Sektoren mit hohen Marktzutrittsbarrieren. Sie weisen in der Regel auch eine hohe Rentabilität und einen überdurchschnittlichen Cashflow bei stabilem Umsatzwachstum auf. Diese Diversifizierung hat nicht nur unsere Anlagemöglichkeiten erweitert, sondern auch das Risikoprofil unserer Strategie verringert.

Was zeichnet die Premium Brands Strategie aus?

Reyl: Unsere Kundinnen und Kunden vertrauen darauf, dass wir eine klare Vision und einen stabilen, langfristigen Anlagestil verfolgen. Diese Beständigkeit hat uns den Ruf einer langfristigen, fundamentalen Anlagephilosophie eingebracht und ermöglicht es uns, strategische Gespräche mit den Geschäftsleitungen der Unternehmen zu führen, in die wir investieren. So konnten wir beispielsweise bei den Börsengängen von Unternehmen wie Moncler oder Brunello Cucinelli frühzeitig mit dem Management in Kontakt treten, um von Anfang an zu investieren und im Laufe der Zeit eine substanzielle Beteiligung aufzubauen.

Was zeichnet das Investmentteam aus?

Reyl: Der Erfolg unserer Premium Brands Strategie ist der beste Beweis für das Engagement und das Teamwork meiner Kolleginnen und Kollegen. Laurent Belloni war von Anfang an ein wichtiger Partner, der wesentlich zu unserem Anlageprozess und der Auswahl attraktiver Unternehmen beigetragen hat. Unsere 20-jährige Zusammenarbeit ist von Vertrauen, Engagement und einer gemeinsamen Vision geprägt. Vor kurzem haben wir mit Aline Reichenbach und David Barros zwei weitere Manager in unser Team aufgenommen. Wir managen die Strategie gemeinsam, wobei jedes Teammitglied über eine besondere Expertise bei der Auswahl von Aktien in bestimmten Sektoren verfügt.

Darüber hinaus vermittelt unser Themenbeirat wertvolle Einblicke in Trends und Herausforderungen, wie zum Beispiel den digitalen Wandel und das sich verändernde Verbraucherverhalten. Einige der Mitglieder unseres Themenbeirats sind seit der Auflegung der Strategie dabei. Ein markanter Erfolg ist, dass wir im März 2025 Jean-Jacques Guiony, CFO in der LVMH-Gruppe, für eine Zusammenarbeit gewinnen konnten. Seine Expertise wird unsere strategischen Diskussionen zweifellos weiter bereichern.

Warum brennen Sie auch nach 20 Jahren noch so für die Premium Brands Strategie?

Reyl: Meine Leidenschaft für Premiummarken ist nach wie vor ungebrochen. In einer Welt, in der es eine Fülle von Angeboten gibt, die oft von minderer Qualität sind, ist Markenexzellenz entscheidend. In einer zunehmend unübersichtlichen Konsumwelt suchen viele Menschen nach Orientierung. Marken, die glaubwürdig und wertebasiert agieren, geben ihnen Sicherheit und Vertrauen.

An einem Thema zu arbeiten, das mich wirklich überzeugt, ist sehr erfüllend. In den vergangenen 20 Jahren durfte ich immer wieder inspirierende Geschichten erleben – über Kreativität, handwerkliches Können und echte Beständigkeit. Viele heute weltbekannte Marken wie Hermès oder Ferrari haben einst als Familienunternehmen begonnen – und sich über die Jahre nicht nur einen exzellenten Ruf, sondern auch eine beeindruckende Börsenentwicklung erarbeitet. Es motiviert mich immer wieder, mit den Unternehmensleitungen zusammenzuarbeiten, um die jeweiligen Schlüsselfaktoren für den Markenaufbau und das Rezept für globale Wertschätzung kennenzulernen. Die meisten Erfolgsgeschichten sind von einer Führungsvision und operativer Disziplin geprägt.

Ich bin gespannt auf die nächsten Kapitel der Premium Brands Strategie und sehe mit großer Erwartung und Zuversicht auf die weitere Entwicklung.

* Bain & Company, 2024

Zur Person:

Caroline Reyl ist seit 2002 bei Pictet Asset Management beschäftigt. Sie managt die Premium Brands Strategie seit ihrer Auflegung im Jahr 2005 als Senior Investmentmanagerin. Vor 2002 war sie fünf Jahre als Investmentmanagerin bei GLG Partners in London und drei Jahre als Analystin im Bereich Corporate Finance bei Lehman Brothers tätig. Caroline besitzt einen Abschluss in Finanz- und Wirtschaftswissenschaften des Institut d'Etudes Politiques in Paris und einen Master-Abschluss in Finanzwissenschaften der Universität Dauphine.