In Premium-Anbieter investieren Warum Handtaschen, Ferraris und Hotelbetten ins Depot gehören

Caroline Reyl

Pictet Asset Management ist ein Pionier in thematischen Aktien; seit 1995 werden in Genf entsprechende Produkte aufgelegt. Thematische Aktienanlagen identifizieren Investmentideen anhand von Wachstumstreibern, die von langfristigen Trends (Megatrends) gestützt werden. Investiert wird bei Themenanlagen in Unternehmen, die vorhersehbare Werttreiber und Visibilität für Wachstum und Margen haben.

Ein Themenfonds, der ungeachtet der Volatilität an den Märkten eine exquisite Performance an den Tag legt, ist der Pictet-Premium Brands (ISIN: LU0217139533). Zu seinen Top-10-Positionen zählen die Bezahldienstleister American Express und Visa, die Luxusgüterhersteller Richemont und LVMH, Ferrari sowie Premium-Hotelketten.

„Der Fonds versucht, in hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu investieren, die den Ansprüchen von Verbrauchern aller Altersgruppen weltweit gerecht werden. Er sucht nach Möglichkeiten im gesamten Konsumbereich, einschließlich Luxus, Kosmetik, Reisen, Freizeit, Sportartikel sowie Nahrungsmittel und Getränke. Premium Brands ist über verschiedene Sektoren, Marktgrößen und Regionen hinweg diversifiziert“, sagt Caroline Reyl, die zusammen mit Laurent Belloni den Fonds seit seiner Auflegung im Jahr 2005 durch mehrere Krisen und verschiedene Marktumfelder gesteuert hat. 2021 kam Aline Liégé zum Team hinzu.

Laurent Belloni

„Wir sind der Ansicht, dass die strukturellen Trends die Verbraucherausgaben weltweit langfristig unterstützen“, sagt Belloni. „Die digitalen Investitionen der Premiummarken während der Pandemie haben ihren Zugang zu neuen Märkten mit jüngeren, weiter entfernten Verbrauchern erweitert. Außerdem sind wir der Ansicht, dass die Verbraucher hochwertige Produkte zunehmend als Wertaufbewahrungsmittel ansehen, was sie in einem inflationären Umfeld noch attraktiver macht.“ Besonders interessant findet Belloni die finanzielle Disziplin und die starke Preissetzungsmacht der Premium-Marken: „Sie haben einen anhaltenden Anstieg der Preise für hochwertige Waren ermöglicht. Die Verkaufsmengen sind trotz dieser Preiserhöhungen weiter gestiegen, so dass die Margen länger hoch bleiben.“

Diesen Argumenten können Anleger ebenfalls viel abgewinnen. Ihre Investitionen in den Pictet-Premium Brands – dessen Performance von Morningstar auf Sicht von drei und fünf Jahren mit fünf Sternen bewertet wird – haben das Fondsvolumen auf 2,1 Milliarden Euro gehoben.

Die Konsumausgaben steigen, China hat Nachholbedarf

Dabei dürfte der Fonds nach Auffassung des Fondsmanagements schon auf kurze und mittlere Sicht weiteres Aufwärtspotenzial haben: „Wir gehen davon aus, dass 2023 die Konsumausgaben in China wieder steigen könnten, da das Land von seiner strikten Null-Covid-Politik abgerückt ist“, blickt Laurent Belloni voraus. „Die Wiedereröffnung Chinas könnte dazu beitragen, die Engpässe in den globalen Lieferketten, die sich auf Segmente wie Sportartikel und Kosmetika ausgewirkt haben, zu mildern und das Wachstum des internationalen Tourismus und des Reiseeinzelhandels anzukurbeln.“

„Da in China in diesem Jahr nach der Abschaffung der Zero-Covid-Politik das wahre Leben nach der Pandemie wieder beginnt, erwarten wir, dass der Konsum zumindest wieder anzieht und im besten Szenario regelrecht in die Höhe schießt. Das Sparniveau ist viel höher als vor der Pandemie; nach den Lockdowns neigen die Verbraucher zum sogenannten ,revenge spending‘, wie es im englischen Sprachraum heißt.“

Die Fondsmanager sehen sich mit Blick auf die Kauflust in den Industrieländern nach dem Ende der Lockdowns in ihren Erwartungen bestätigt: „Wir haben die Wiederaufnahme des Konsums in den USA und in Europa gesehen; und wir sehen, dass bei der jungen chinesischen Bevölkerung das Gefühl von #YOLO – You Only Live Once – stark vorherrscht.“

Harte Daten zum Kaufverhalten dürften allerdings erst in einigen Monaten verfügbar sein. Viele Anleger würden dennoch schon im Vorfeld auf eine Erholung setzen: „Bereits vor der Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse und der chinesischen Verbrauchszahlen dürften sich die Aktien von ihren derzeitigen Niveaus bereits deutlich erholt haben“, erwartet Belloni.

China-Gewichtung im Pictet-Premium Brands bei 15 Prozent

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Um ein trotz der großen Hoffnungen auf eine rasche Erholung des chinesischen Marktes ausgewogenes Portfolio zu erhalten, hat das Fondsmanagement dem China-Exposure keine zu ehrgeizige Gewichtung eingeräumt: „Etwa 15 Prozent des Portfolios sind im chinesischen Markt investiert. Über etablierte Unternehmen, die in Europa und den USA notiert sind, ist der Fonds auch in weiteren Schwellenländern engagiert“, umreißt Caroline Reyl die breite Aufstellung.

Eine langfristige Kapitalbeteiligung ermögliche es zugleich, einen verantwortungsvollen Geschäftsansatz bei den Portfoliounternehmen zu fördern und somit das Risiko-Rendite-Profil der einzelnen Fondsstrategien zu verbessern. Reyl: „Wir investieren mit der Absicht, neben einer finanziellen Rendite eine messbare und vorteilhafte Wirkung zu erzielen, sei es im sozialen oder ökologischen Bereich.“ Dabei sieht die finanzielle Rendite für sich genommen schon gut aus: Die in Euro notierende institutionelle Anteilsklasse I des Pictet-Premium Brands liegt (Year-To-Date) 10,8 Prozent im Plus, während der MSCI ACWI im gleichen Zeitraum nur ein Plus von 4,8 Prozent (Stand: 28. Februar 2023) erzielt hat.