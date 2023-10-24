Graumarkt während Corona Luxusuhren wurden in der Pandemie zum Spekulationsobjekt - dann platzte die Blase

Nach Corona-Hype: Der Aufstieg und Fall der Luxusuhren
Irgendwie war es eine Ironie der Geschichte: Ausgerechnet als Corona die Welt lahmlegte und all die schillernden Sehen-und-gesehen-werden-Partys abgesagt wurden, begann der Boom der Luxusuhren. Deren Preise kletterten auf den Graumärkten immer höher, vor allem bei Modellen von gefragten Marken wie Rolex, AP oder Patek Philippe.
Doch hinter dem plötzlichen Ansturm auf edle Uhren steckte mehr als nur die Sehnsucht nach etwas Glamour in tristen Zeiten. Viele Käufer sahen in ihnen eine Investitionsmöglichkeit, befeuert von reichweitenstarken Social-Media-Influencern. Die stellten Luxusuhren als das nächste große Ding dar und lockten mit schnellen Gewinnen.
Der Luxusuhren-Hype kühlte ab
Doch wie eine Seifenblase, die zu groß wird, platzte auch dieser Trend. Zahlen des Analysedienstes „Watchcharts“ zufolge haben die Preise von Luxusuhren seit ihrem Zenit im März 2022 teils um mehr als 30 Prozent nachgegeben. Und zwar in der Breite.
„Bloomberg“ verfolgt regelmäßig die Preise der 50 am häufigsten verkauften gebrauchten Luxusuhren. Dem daraus generierten „Subdial Watch Index“ zufolge sind die Preise für Top-Marken aktuell auf einem Zweijahrestief.
Ein Grund zur Sorge? Die Händler und Hersteller geben Entwarnung.
Die Nachfrage sei intakt, die Wartelisten prall gefüllt, versichert man unisono. Es gebe derzeit jedoch zu viele Luxusuhren am Markt, die von Plattformen in der Hoffnung auf üppige Gewinne eingekauft wurden und nun Liquidität binden, berichten Insider.
Die völlig entkoppelten Preise aus den Jahren 2020 und 2021 werde man deshalb so schnell nicht mehr sehen. Für Uhrenliebhaber, die den Wert des Handwerks und die Geschichte hinter jeder Uhr schätzen, spielt der Marktrückgang keine Rolle. Investoren sollten sich jedoch der neuen Realität stellen. Denn jeder Uhrmacher weiß: Timing ist alles.