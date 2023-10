Financial Freedom Report 2023 LV 1871-Befragung: Um die finanzielle Freiheit steht es besser

Wie steht es um das Verständnis von finanzieller Freiheit der Deutschen, ihren Gefühlen und Sorgen beim Thema Finanzen, Altersvorsorge und Absicherung? Diesen Fragen hat sich der „Financial Freedom Report 2023“ im Auftrag der Münchener LV 1871 gewidmet. An der repräsentativen Online-Umfrage im August nahmen rund 2.500 Menschen teil. Es ist die dritte Auflage der Untersuchung.

Persönliche Finanzsituation verbessert

Wichtigstes Ergebnis: Die Mehrheit bewertet ihre persönliche Finanzsituation positiver als im Vorjahr. Sehr zufrieden sind demnach 14,5 Prozent der Befragten nach 11,3 Prozent im Vorjahr. Eher zufrieden äußerten sich 41,9 Prozent (2022: 38,9 Prozent). Allgemein stellt der Report fest, dass Männer (60,2 Prozent) mit ihren Finanzen zufriedener sind als Frauen (52,8 Prozent).

Fiktiver Studienwert zur finanziellen Freiheit der Deutschen steigt

Die positive Entwicklung zeige sich auch im sogenannten „Financial Freedom Index“, der im Vergleich zum Vorjahr von 40,6 Prozent (2022) auf 44,8 Prozent klettert. Der Index zeigt laut LV 1871, wie es um die finanzielle Freiheit in Deutschland bestellt ist. Der Wert befinde sind im Bereich der finanziellen Normalität, die es Menschen erlaube, ihren Lebensunterhalt über das eigene Einkommen zu stemmen. Gleichzeitig gefährde die Abhängigkeit von der Einkommensquelle den vermeintlich sicheren Zustand. Wie der Wert berechnet wird, dazu machen die Studienautoren allerdings keinerlei Angaben.

„Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage und einer hohen Inflation sehen wir, dass die Mehrheit der (...) Bundesbürger ihre persönliche Finanzsituation positiver wahrnimmt als im Vorjahr. Doch wir dürfen uns vom Schein nicht trügen lassen, denn gerade im aktuellen Umfeld bleiben die Risiken, die die finanzielle Unabhängigkeit der Menschen gefährden, bestehen oder werden gar größer“, sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871.

Gefühlslage in Sachen Finanzen auf niedrigem Ausgangsniveau verbessert

Im Jahr 2023 ist die Gefühlslage der Befragten hinsichtlich ihrer privaten Finanzen mit weniger Sorgen behaftet: Bei 36,9 Prozent der Menschen löst der Gedanke an die eigene finanzielle Situation eher neutrale beziehungsweise positive Emotionen aus. Das entspricht einem Anstieg um 9,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Die verschiedenen negativen Gedanken wie „Bin beunruhigt“, „Bekomme Zukunftsängste“ oder „Sorge mich um Rente“ kommen zusammengerechnet auf 49 Prozent.

Große Sorgen vor gesellschaftlicher Spaltung

Sorgenthemen gibt es in der Tat genug: Inflation und Wirtschaftslage erreichen hierbei mit 59,8 Prozent allerdings einen deutlich geringeren Wert als im Vorjahr mit noch 70,7 Prozent. Die größten Sorgen beim Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage bereiten Krieg und Terrorismus. Entsprechend äußern sich 70,5 Prozent der Befragten dazu, nach 62,8 Prozent im Vorjahr. Drastisch ist der Anstieg bei den Befürchtungen vor einer gesellschaftlichen Spaltung von 36,6 Prozent auf 62,5 Prozent. Das Thema Künstliche Intelligenz macht immerhin noch 24,9 Prozent der Menschen Sorgen, deutlich mehr als Pandemien, deren Wert im Report 2023 deutlich absackt auf 9,7 Prozent.

Viele Freiheiten wichtiger als finanzielle Unabhängigkeit

Finanzielle Unabhängigkeit ist für die Mehrheit der Menschen (62,8 Prozent) Ausdruck allgemeiner Freiheit (2022: 59,8 Prozent). Insbesondere Frauen legen – im Vergleich zu Männern (55,7 Prozent) – mit knapp 70 Prozent besonderen Wert darauf, stellt der Report fest. Allerdings verschweigt die LV 1871, dass das Thema der finanziellen Unabhängigkeit damit nur an fünfter Steller im Ranking der Befragten steht. Wichtiger sind ihnen: „Freie Meinungsäußerung“, „Selbstbestimmtes Handeln“, „Freie Wahlen“ und „Reisefreiheit“.

Geht es um die konkreten Vorstellungen, dominiert mit deutlichem Vorsprung (58 Prozent) die finanzielle Unabhängigkeit in allen Lebenslagen erneut das Verständnis von finanzieller Freiheit. Der Wert im Vorjahr lag allerdings mit 63,0 Prozent nochmal deutlich höher. Weitere Aspekte wie die Erfüllung finanzieller Träume (13,7 Prozent), die Emanzipation von Arbeit (11,5 Prozent) sowie ein festes Gehalt (5,1 Prozent) bleiben auch im Jahr 2023 auf relativ niedrigem Niveau.

Fragwürdige Interpretation zur Bedeutung von Finanzwissen

Eine immer wichtigere Rolle für finanzielle Unabhängigkeit spielt das eigene Finanzwissen, behaupten zumindest die Studienautoren. Die Zahlen vermögen das indes nicht zu belegen. Auf die Frage, was sich im Umgang mit privatem Geld seit dem vergangenen Jahr verändert habe, geben gerade mal 7,0 Prozent der Befragten an, sich zum Thema Finanzen weiterzubilden. 2022 gab es die Frage im LV 1871-Report noch nicht. Wesentlich bedeutsamer sind derweil das Sparen an alltäglichen Dingen (36,0 Prozent) und das bewusstere Planen der Finanzen (27,8 Prozent).

Aktien, Fonds oder ETFs kaum gefragt und wenn, dann bei Männern

Investitionen in Aktien/Fonds/ETFs verzeichnen einen leichten Zuwachs und steigen von 7,6 Prozent (2022) auf 10,3 Prozent (2023). Doch der Geschlechtervergleich verdeutlicht hier laut der Autoren erneut eine erhebliche Lücke: 15,6 Prozent der männlichen Befragten legen ihr Privatvermögen vermehrt in Aktien, Fonds oder ETFs an – das trifft nur auf 4,9 Prozent der weiblichen Befragten zu.

Erstmals geben sechs Prozent an, seit dem Vorjahr vermehrt auf nachhaltige Finanzprodukte zu achten. Das mache den Einbezug dieser Aspekte in das Angebot von Versicherungen und die Beratung durch Makler zum neuen Standard, schreiben die Autoren. Eine Einschätzung des Lebensversicherers, die bei diesen geringen Prozentwerten indes schwer nachzuvollziehen ist.