Umfrage unter 18- bis 29-Jährigen Großes Potenzial für Finanzberater bei jungen Kunden

Unter den 18- bis 29-Jährigen investiert zwar bereits fast jeder Fünfte in Wertpapiere. Doch von einem Finanzberater lassen sie sich dabei selten helfen. Die potenziellen Neukunden können Finanz- und Versicherungsvermittler aber im Internet und in den sozialen Medien erreichen, zeigte eine Umfrage.

Junger Mann mit Smartphone und Kopfhörer: Angehörige der sogenannten Generation Z schreiben finanzieller Freiheit eine besonders große Bedeutung zu, zeigt eine Umfrage der Lebensversicherung von 1871.

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Beim Thema Freiheit schreibt die sogenannte Generation Z finanzieller Freiheit mit 76,4 Prozent eine besonders große Bedeutung zu. Das Bedürfnis, sich „Träume finanziell erfüllen zu können“, spielt für sie eine deutlich größere Rolle (31,7 Prozent) als für andere Altersgruppen. Auch „nicht auf festes Gehalt angewiesen zu sein“ gehört für die Befragten der Generation Z stärker zum Freiheitsbegriff als für ältere Generationen – mit 9,2 Prozent wurde das Ziel etwa doppelt so häufig genannt.

Das geht aus dem diesjährigen Financial Freedom Report der Münchener Lebensversicherung von 1871 (LV 1871) hervor. Hierfür hat das Markt- und Meinungsforschungsunternehmens Civey im August eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 2.500 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren zu ihrem individuellen Verständnis von Themen wie (finanzieller) Unabhängigkeit, Einkommensquellen oder Renteneintrittsalter.

Hermann Schrögenauer © LV 1871

„Angesichts dessen ist es wenig überraschend, dass die junge Generation im Durchschnitt deutlich höhere Geldsummen für notwendig hält, um sich finanziell unabhängig und abgesichert zu fühlen“, sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871. Bei der Frage „Wieviel Geld müssten Sie persönlich monatlich zur freien Verfügung haben, damit Sie sich finanziell frei fühlen?“ erzielt die junge Altersgruppe bei der die Antwortmöglichkeit „8.000 Euro und mehr“ 14,3 Prozent.

Großes Interesse an Finanzplanung

Derweil haben die jungen Menschen häufig noch mit gravierenden Wissensdefiziten zu kämpfen, wenn es um das Thema Finanzen geht. Der W2 Jugend-Finanzmonitor fand erst kürzlich heraus, dass 39 Prozent der Befragten ihre Kenntnisse auf dem Gebiet mit den Schulnoten vier bis sechs bewerten würden.

Was bedeutet finanzielle Freiheit am ehesten für Sie? >>Vergrößern © LV 1871

Nichtsdestotrotz beschäftigen sich die jungen Menschen mit Aktien, Fonds und ETFs – deutlich mehr als die älteren Generationen: Im Rahmen des Financial Freedom Reports gaben 17,8 Prozent an, im Lauf des vergangenen Jahres mehr in Anlagemöglichkeiten investiert zu haben als zuvor.

Was hat sich im Umgang mit Geld verändert? >>Vergrößern © LV 1871

„Die 18- bis 29-Jährigen entscheiden sich eher dafür, angesichts der aktuellen Wirtschaftslage ihr Geld in fondsgebundene Lösungen zu investieren als andere Generationen“, berichtet Schrögenauer. „Das müssen sie auch, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen, denn der Generationenvertrag wird nicht aufgehen und das wirtschaftliche Umfeld hat sich verändert.“

Wieviel Geld müssten Sie zur freien Verfügung haben? >>Vergrößern © LV 1871

Ein Umfrageergebnis des Financial Freedom Reports überrascht: Fast jeder Fünfte der 18- bis 29-Jährigen gab an, seit dem letzten Jahr mehr in Wertpapiere investiert zu haben. Die Studie zeigt aber auch: Den Weg zum Finanzexperten suchen junge Leute eher selten. Finanz- und Versicherungsberatungen stehen demnach vor der Herausforderung, neue Mittel und Wege zu finden, um junge Menschen dort abzuholen, wo sie sind: Im Internet und in den sozialen Medien. Eine stärkere Digitalisierung des Geschäftsmodells sei notwendig, so Schrögenauer.