Sponsoring LVM-Vertrieb neuer Co-Sponsor bei Borussia Mönchengladbach

Eine Werbegemeinschaft aus 16 regionalen LVM-Versicherungsagenturen in und um Mönchengladbach wird Co-Sponsor von Borussia Mönchengladbach. Diese Zusammenarbeit haben der Versicherer aus Münster und der Bundesligist bis 2026 vereinbart. „Wir freuen uns sehr, die LVM Versicherung und ihre Vertrauensleute als neuen Co-Sponsor in der Fohlenfamilie begrüßen zu dürfen“, kommentiert Borussia-Prokurist Guido Uhle. „Ein Unternehmen, das in Nordrhein-Westfalen beheimatet ist, in ganz Deutschland einen Namen hat und zudem in den Farben grün und weiß erscheint, passt hervorragend zu Borussia.“

🤝 Die LVM Versicherung wird neuer Co-Sponsor von Borussia! Die Zusammenarbeit haben der Versicherer aus Münster und #dieFohlen bis 2026 vereinbart. Herzlich willkommen in der #FohlenFamilie!



Die LVM sponsert nach eigenen Angaben bereits Teams und Einzelsportler in den Bereichen Volleyball, Reitsport und E-Sports. Hinzu kämen zahlreiche Engagements der deutschlandweit vertretenen LVM-Versicherungsagenturen. Durch das aktuelle Sponsoring der Borussia erhoffe man sich, in ganz Deutschland bekannter zu werden. „Die Partnerschaft ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Borussia Mönchengladbach gewinnt einen Sponsoring-Partner. Und die LVM-Agenturen profitieren von einem Marketing-Paket für regionale Präsenz und Kundenbindung“, sagt Georg Kaldewei.

Ähnliche Kooperation mit SC Preußen Münster

„Der Impuls für die Partnerschaft kam aus den Agenturen vor Ort“, berichtet der Bereichsleiter Marketing bei der LVM Versicherung gegenüber der Zeitung Westfälische Nachrichten. Bereits seit 2015 seien einige Vertreter im angestellten Außendienst des Versicherers in ähnlicher Weise Partner des SC Preußen Münster. Das Stadion in Mönchengladbach trägt anders als bei vielen anderen Vereinen nicht den Namen eines Sponsoren, sondern weiterhin Borussia-Park. Es wird jetzt aber auch LVM-Bandenwerbung erhalten. Während der Online-Broker Flatex Hauptsponsor des Bundesligisten bleibt, wird der Versicherer einer von insgesamt elf Co-Sponsoren. Über die finanziellen Einzelheiten des Deals wollte Kaldewei keine Angaben machen.

Auf die Kundengruppe Fußball-Fans setzt derzeit auch die Deutsche Familienversicherung (DFV). Der Direktversicherer aus Frankfurt betreibt exklusiv für Mitglieder des Vereins den Eintracht Versicherungsshop. Hierfür ist die Eintracht Frankfurt Fußball AG nun als gebundener Vermittler der DFV registriert. Das neue Projekt sei „die nächste Stufe unserer Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt“, kommentiert Stefan Knoll. „Wir nutzen die seit über zehn Jahren bestehende Partnerschaft nun auch vertrieblich“, erklärt der Vorstandsvorsitzende und Gründer die aktuelle Vertriebsstrategie der DFV.

Man wolle den mehr als 120.000 Mitgliedern seine Versicherungsprodukte zu besonderen Konditionen anbieten. „Wir erwarten pro Jahr ein Neugeschäftsvolumen von einer Millionen Euro“, so Knoll weiter. Zu finden waren in dem neuen Eintracht-Fanshop beim Start im März lediglich die DFV-Police Haftpflichtschutz sowie die drei privaten Krankenzusatzversicherungen Zahnschutz, Klinikschutz und Ambulantschutz. Inzwischen kam noch eine Pflegezusatzversicherung hinzu und noch im Jahresverlauf solle das Produktangebot um Tierversicherungen ergänzt werden.