Du stehst auf Luxus und überlegst daher in LVMH zu investieren, aber die Einzelaktie ist dir viel zu teuer? Kein Problem. LVMH-Aktien sind in vielen ETFs und Fonds enthalten. Wir haben uns einmal umgeschaut und zeigen dir, in welchen Produkten der französische Konzern stark vertreten ist.

Academy-Aktiencheck LVMH: In diesen ETFs und Fonds ist die Luxus-Aktie hoch gewichtet

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„Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendige kann ich verzichten“, soll Oscar Wilde einmal gesagt haben.

Wer dem irischen Schriftsteller zustimmt, kommt an LVMH nicht vorbei. Denn das französische Unternehmen ist der größte Luxuskonzern der Welt. Entstanden ist er im Jahr 1987 durch die Fusion von Louis Vuitton und Moët Hennessy. Der Name LVMH steht für die Initialen der beiden Firmennamen.

Vor allem der Bereich Mode und Lederwaren mit Marken wie Louis Vuitton und Fendi ist einer der wichtigsten Umsatzbringer des Konzerns. Die folgenden Sparten tragen ebenfalls zum Umsatz von LVMH bei:

Parfüm und Kosmetik mit Marken wie Benefit und Acqua di Parma,

Weine und Spirituosen beispielsweise mit Champagnersorten wie Dom Pérignon und Veuve Clicquot,

Uhren und Schmuck von Marken wie TAG Heuer und Hublot sowie

Beauty-Einzelhändler wie Sephora.

Die wertvollste Marke des Konzerns und gleichzeitig wertvollste Luxusmarke der Welt ist Louis Vuitton. Experten schätzen die Marke laut Angaben von Statista im Jahr 2023 auf einen Wert von knapp 125 Milliarden US-Dollar, deutlich vor Hermès mit einem Wert von 72 Milliarden US-Dollar und Chanel mit 56 Milliarden US-Dollar.

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Zu den weiteren knapp 57 Marken des LVMH-Konzerns gehören beispielsweise

die Getränkehersteller Dom Pérignon, Moët & Chandon sowie Hennessy,

die Modehäuser Dior, Givenchy und Stella McCartney,

Dior, Givenchy und Stella McCartney, die Schmuckhersteller Bulgari und Tiffany & Co.

An der Börse ist Luxus seit Jahren gefragt. Das macht sich auch bei LVMH bemerkbar. Denn der Luxusgüterkonzern hatte 2023 ein Rekordjahr mit einem Umsatz von 86,2 Milliarden Euro. Damit ist dieser um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Alle Geschäftsbereiche verzeichneten 2023 ein starkes organisches Umsatzwachstum; bis auf die Getränkesparte.

Der Gewinn für den Konzern belief sich für das Geschäftsjahr 2023 laut Unternehmensangaben auf 22,8 Milliarden Euro, ein Plus von 8 Prozent gegenüber 2022. Die laufende operative Marge blieb im Vergleich zu 2022 stabil.

LVMH in ETFs und Fonds

Für einen Aktienkauf ist immer entscheidend, wie du das künftige Potenzial bewertest. Wenn du die Geschäftsaussichten für LVMH weiter positiv einschätzt, könntest du darüber nachdenken, die Aktie zu kaufen.

Dennoch investiert du lieber stärker diversifiziert in ETFs und Fonds? Dann haben wir dir jeweils fünf ETFs und Fonds herausgesucht, in denen die LVMH-Aktie hoch gewichtet ist.

Falls du von LVMH als Investment doch lieber die Finger lässt, könnte einer der folgenden Aktienchecks mit ETF- und Fondsauswahl beispielsweise für die Aktien der Firmen Novo Nordisk, Nvidia, Apple, Tesla, Berkshire Hathaway und Adidas für dich interessant sein.