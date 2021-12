Lyxor Asset Management Value-Aktienfonds erleben an der Börse ein Comeback

Value-Aktien haben in den vergangenen Monaten eine starke Performance erzielt. Die Rotation von defensiven Titeln hin zu Value-Aktien zeigt sich auch in den Nettozuflüssen entsprechender Indexfonds an den europäischen Börsen, wie eine aktuelle Auswertung des ETF-Anbieters Lyxor zeigt.