Andreas Scholz 03.09.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 11:39 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Lyxor-Chef Meyer zu Drewer: „Hebel- und Short-ETFs sind nichts für Langfristanleger“

In den USA erhitzen sich die Gemüter, was die Geldanlage in gehebelten oder gespiegelten Exchange Traded Funds (ETF) betrifft. Zu recht, findet Thomas Meyer zu Drewer. DAS INVESTMENT.com sprach mit dem Lyxor-Chef über die Spekulationsobjekte und die Zukunft der Branche.