Lyxor-Marktanalyse Anleger zeigen steigendes Interesse an Smart Beta

Das gesamte in Smart Beta-ETFs verwaltete Volumen ist dem aktuellen Lyxor Smart Beta Barometer zufolge auf inzwischen auf 16,7 Milliarden Euro gestiegen. Vor allem risikobasierte Smart Beta-Strategien verzeichnen demnach eine starke Nachfrage. Gründe hierfür seien die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft sowie das geldpolitische Umfeld.Minimum Volatilitäts-ETFs auf US und globale Indizes erzielten der Lyxor-Studie zufolge Nettozuflüsse in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Bei den faktorbasierten Smart-Beta-ETFs setzten Investoren vor allem auf den Diversifikationseffekt: Multi-Faktor-ETFs sammelten demnach 357 Millionen Euro neue Gelder ein.