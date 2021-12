Lyxor: Neuer Geldmarktfonds an der Börse

Die Fondsgesellschaft Lyxor hat ihren Geldmarktfonds Lyxor ETF Euro Cash Eonia (WKN LYX0B6) an die Frankfurter Börse gebracht. Der börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF) bildet den Euro Over Night Index Average (Eonia) ab. Zu diesem Zinssatz verleihen sich Banken in der Eurozone gegenseitig über Nacht Geld. Die tägliche Änderung des Zinssatzes vollzieht der Lyxor-Fonds nach, indem er das Fondsvermögen ebenfalls taggenau verzinst. Am 13. März lag der Satz bei annualisierten 4,03 Prozent.Hinweis: Beim Kauf des Indexfonds werden die üblichen Gebühren für ein Börsengeschäft fällig. Die betragen bei einer Filialbank in der Regel ein Prozent des Anlagebetrags. Die Verwaltungsvergütung des Fonds liegt bei 0,15 Prozent im Jahr.Der Lyxor-Fonds ist der zweite Fonds dieser Art in Deutschland. Im vergangenen Mai legte bereits die Deutsche-Bank-Tochter db X-Trackers einen Eonia-Indexfonds auf.