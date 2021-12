Lyxor startet ETF für Markteinbrüche

Die Fondsgesellschaft Lyxor bringt zwei exotische Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) nun auch nach Deutschland. Sie werden ab sofort im Computerhandel XTF der Deutschen Börse gehandelt.Der Lyxor ETF Dynamic Long Vix Futures Index Euro (WKN: LYX0P5) gewinnt an Wert, wenn die Kurse amerikanischer Aktien wahrscheinlich stärker schwanken. Er besteht aus den fünf demnächst fälligen Futures auf die vom Markt erwarteten Kursschwankungen des Leitindex S&P 500. Sollten Marktteilnehmer plötzlich mit hektischen Zeiten rechnen, zieht die erwartete Schwankung (implizite Volatilität) an. Das ist insbesondere bei Kurseinbrüchen der Fall. Die laufende Managementgebühr beträgt 0,75 Prozent im Jahr.Der Lyxor ETF Dynamic Short Vix Futures Index Euro (LYX0P4) geht die entgegengesetzte Position ein. Er gewinnt an Wert, wenn die erwartete Volatilität für den S&P 500 sinkt, also wenn ruhige Zeiten drohen. Nur enthält dieser ETF lediglich Short-Positionen in den zwei nächstendenden Future. Die laufenden Kosten liegen hier bei 0,4 Prozent im Jahr.