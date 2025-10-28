M&G Investments legt einen Aktienfonds auf, der weltweit in Energieunternehmen investiert – von traditionellen Produzenten bis zu Zulieferern erneuerbarer Technologien.

Öl- und Gasförderung, Wind- und Solarenergie, Stromnetze und Industrieanlagen: Traditionelle und erneuerbare Energiequellen stehen im Fokus des M&G Global Energy Opportunities.

Der britische Vermögensverwalter M&G Investments legt den M&G Global Energy Opportunities auf. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette – von traditionellen Energieträgern bis zu erneuerbaren Quellen.

Die Strategie konzentriert sich auf etablierte Unternehmen, überwiegend aus dem Large-Cap-Segment. Das Portfolio umfasst 40 bis 50 Titel aus drei Bereichen:

Energieproduzenten (Öl, Gas, Strom aus konventionellen und erneuerbaren Quellen sowie Infrastruktur wie Netzbetreiber)

Verbraucher und Emittenten aus energieintensiven Branchen (Stahl, Zement, Kunststoffe, Düngemittel)

Zulieferer der Wertschöpfungskette (Ausrüstung, Technologie, Engineering und Dienstleistungen)

Erfahrenes Managementteam

Das Fondsmanagement übernimmt Michael Rae, der über 20 Jahre Erfahrung in der Analyse globaler Energieaktien verfügt. Unterstützt wird er von Alex Araujo, der zugleich den 1,3 Milliarden Euro schweren M&G Global Listed Infrastructure verwaltet.

Ziel des Fonds ist es laut M&G, den Index MSCI ACWI über fünf Jahre zu übertreffen. Der Fonds ist nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert und investiert mindestens 20 Prozent des Vermögens in nachhaltige Anlagen.

Die Strategie setzt auf einen stilunabhängigen Ansatz und will unterbewertete Aktien über Sektoren und Regionen hinweg identifizieren. Hintergrund ist die steigende globale Energienachfrage, getrieben durch KI-Rechenzentren, Elektrifizierung der Industrie und wachsenden Verbrauch in Schwellenländern. Der Investitionsbedarf wird auf etwa 10 Prozent des globalen BIP pro Jahr über mehrere Jahrzehnte geschätzt – insgesamt bis zu 400 Billionen US-Dollar bis 2050.