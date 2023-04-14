Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Geld und Glück beschäftigt die Menschheit seit jeher. Eine aktuelle Statista-Grafik versucht der Sache auf den Grund zu gehen.

Macht Geld glücklich? Eine Frage, welche die Menschheit seit Bestehen des Zahlungsmittels beschäftigt. Eine Analyse von Statista versucht nun, sie zu beantworten. Die Analysten verglichen den World Happiness Index mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf von unterschiedlichen Ländern. Das Ergebnis: Länder mit höherem BIP pro Kopf erreichten tendenziell mehr Punkte im World Happiness Index.

Die Datenbasis der Grafik sind die Punkte, die die Länder beim World Happiness Index erzielen, auf der X-Achse des Diagramms, und deren BIP pro Kopf auf der Y-Achse. Die Verteilung der Länder anhand der grünen Punkte und die zugehörige rote Trendlinie zeigen eine Korrelation, also einen statistischen Zusammenhang, zwischen den Variablen.

Die Korrelation erreichte einen Wert von 0,69, was auf einen starken Zusammenhang hinweist, so die Analysten. Allerdings gibt es auch Abweichungen und Ausreißer.

Geld allein ist nicht ausreichend

Zum Beispiel hat Hongkong (HK) ein relativ hohes BIP pro Kopf von 49.700 US-Dollar, aber vergleichsweise geringe Glücksindex-Punkte von 5,31. Zum Vergleich: Viele Länder mit ähnlichen Glücksindex-Punkten weisen nur ein BIP pro Kopf von unter 10.000 US-Dollar auf.

Luxemburg hat das höchste BIP pro Kopf von rund 128.000 US-Dollar, liegt aber beim Glücksindex-Ranking nur auf Platz neun. Finnland hingegen führt das Glücksindex-Ranking an, mit einem BIP pro Kopf von rund 51.000 US-Dollar. Afghanistan ist das Schlusslicht im Glücks-Index, wird beim BIP pro Kopf aber noch von fünf anderen Ländern unterboten.

Fazit: Die Statista-Grafik zeigt, dass es eine Korrelation zwischen BIP pro Kopf und dem World Happiness Index gibt, was darauf hindeutet, dass wirtschaftlicher Wohlstand einen Einfluss auf das Glücksempfinden von Menschen haben kann. Allerdings gibt es auch Abweichungen und Ausreißer, was zeigt, dass Glück von vielen Faktoren abhängt und Geld allein nicht ausreicht.

Über die Analyse:

Der World Happiness Report 2023 enthält Rankings zur nationalen Zufriedenheit von 137 Ländern, die jährlich auf Basis von Umfragen des Instituts Gallup in den USA erstellt werden. Dabei werden sechs Schlüsselfaktoren gemessen:

Soziale Unterstützung

Einkommen

Gesundheit

Freiheit

Großzügigkeit

Abwesenheit von Korruption

Die Auswertung basiert auf Daten der vergangenen drei Jahre. Das BIP pro Kopf hingegen bezieht sich auf den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes in einem Jahr hergestellt wurden und dem Endverbrauch dienen. Es gilt als wichtiger Indikator für die Wirtschaftskraft eines Landes und wird durch die Anzahl der Einwohner geteilt, um das BIP pro Kopf zu berechnen.