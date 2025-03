Nach außen zeigte man sich in München geschlossen und zukunftsorientiert. Parallel dazu verdichten sich jedoch in Branchenkreisen Hinweise auf mögliche interne Veränderungen. Im Rahmen umfassender Recherchen sprach DAS INVESTMENT mit mehreren gut vernetzten Kennern des Maklermarkts. Diese unabhängig voneinander befragten Quellen berichteten übereinstimmend von Spannungen hinter den Kulissen. Der gemeinsame Tenor: Zwischen Porazik und Vertretern des Investors HG Capital soll es zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein, die Fragen zur langfristigen Zusammenarbeit aufwerfen.

Der Private-Equity-Investor HG war Ende 2021 bei Fonds Finanz eingestiegen. Das britisch-amerikanische Haus übernahm 60 Prozent der Anteile, die bis dahin ganz in den Händen der Fonds-Finanz-Gründer Norbert Porazik und Markus Kiener gelegen hatten. Die übrigen 40 Prozent teilen sich Porazik und Kiener mittlerweile mit weiteren Gesellschaftern. Festgelegt wurde, dass Porazik operativ an der Spitze von Fonds Finanz tätig bleiben solle.

Nach außen zeigte man sich in München geschlossen und zukunftsorientiert. Parallel dazu verdichten sich jedoch in Branchenkreisen Hinweise auf mögliche interne Veränderungen. Im Rahmen umfassender Recherchen sprach DAS INVESTMENT mit mehreren gut vernetzten Kennern des Maklermarkts. Diese unabhängig voneinander befragten Quellen berichteten übereinstimmend von Spannungen hinter den Kulissen. Der gemeinsame Tenor: Zwischen Porazik und Vertretern des Investors HG Capital soll es zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein, die Fragen zur langfristigen Zusammenarbeit aufwerfen.

Porazik weist Gerüchte über Weggang zurück

In der Branche werden bereits Szenarien eines Ausscheidens von Porazik aus der Fonds Finanz noch in diesem Jahr diskutiert. Konfrontiert mit diesen Spekulationen reagiert der Firmengründer jedoch mit einem deutlichen Dementi: „Nein, ich werde die Fonds Finanz nicht verlassen", versichert er in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber unserem Portal. Bereits beim Einstieg des Investors HG Ende 2021 sei über seinen Abgang spekuliert worden – was bis heute nicht geschehen sei. „Ich selbst habe immer gesagt – und wiederhole das nun auch hier – dass ich noch viele Jahre aktiv als Geschäftsführer der Fonds Finanz die Zukunft der Firma gemeinsam mit Christine Schönteich gestalten möchte", so Porazik.

Entsprechende Gerüchte würden jedoch „immer wieder bewusst gestreut". Laut Porazik, „um der Fonds Finanz zu schaden".

Auch die Gesellschafterstruktur von Infitech, das mit der Übernahme durch Investor HG nun als Dachgesellschaft von Fonds Finanz fungiert, soll Porazik zufolge stabil bleiben. An der Spitze von Infitech stehen neben Porazik und seinem Fonds-Finanz-Co-Gründer Markus Kiener ebenso die Manager des Deutschen Maklerverbunds (DEMV) Karsten Allesch und Fabian Fritz sowie der Investor HG Capital selbst. Änderungen daran seien nicht geplant.

Ebenso vehement wie die Gerüchte über seinen Weggang weist Porazik auch Differenzen mit dem Investor zurück: „Es gab keine Streitigkeiten unter den Gesellschaftern der Infitech und insbesondere nicht zwischen mir und Vertretern von HG." Auch hier würden Gerüchte, „bewusst gestreut, um die Fonds Finanz zu schädigen". Auf Nachfrage nennt Porazik Namen aus dem Umfeld eines großen deutschen Strukturvertriebs, bei dem man es angeblich auf den Münchner Pool abgesehen hätte.

Umbruch im deutschen Maklerpoolmarkt

Fonds Finanz ist sowohl nach Vermittlerzahl als auch nach Umsatz der größte Maklerpool Deutschlands. 339 Millionen Euro Umsatz schrieb Fonds Finanz im vergangenen Jahr, wie Porazik auf der MMM-Messe berichtete.

Dass 2021 dort ein externer Investor einstieg, galt im deutschen Vertriebsmarkt als eine Zäsur – traditionell sind die meisten Maklerpools inhabergeführte Häuser. Mittlerweile hat HG außerdem den DEMV und die IT-Dienstleister Softfair, Vorfina, Edisoft und Finance Key Systems übernommen und unter sein Infitech-Dach gebracht. Zusätzlich ist HG an der GGW-Gruppe beteiligt und baut unter dem Namen Ascendia Group und mit dem Pool PMA als Ankergesellschaft einen weiteren Player im deutschen Versicherungsvertrieb auf.

Als weiteres Private-Equity-Haus ist außerdem Warburg Pincus im deutschen Maklerpoolmarkt aktiv: 2022 übernahm der US-Investor den Lübecker Maklerpool Blau Direkt. Er ist außerdem an dem deutschen Immobilienmaklerunternehmen McMakler beteiligt. Ebenso kaufen sich die Investoren Permira (Anteile an der GGW Group) sowie Blackfin (Morgenfund, Bonnfinanz) in den deutschen Finanzvertrieb ein.

Sowohl bei Fonds Finanz als auch bei Blau Direkt stellen Verantwortliche regelmäßig vor allem die Vorteile heraus, die Private Equity den Pools bringe: Die sprudelnden Geldmittel der Investoren finanzierten weitere Digitalisierung, Automatisierungsprozesse und KI-Projekte. Die Investoren brächten den Pools einen enormen Wettbewerbsvorteil.

Was passiert bei Weiterverkauf?

Zurückhaltender zeigen sich die Häuser bei Fragen zur Zukunft nach einem möglichen Weiterverkauf. Skeptiker – insbesondere Vertreter konkurrierender Pools – betonen die Ungewissheit dieser langfristigen Perspektiven: Private-Equity-Häuser hegten klare finanzielle Interessen und hätten einen bestimmten Investmenthorizont. Wenn man davon ausgehe, dass dieser rund fünf Jahre betrage, könnte Fonds Finanz etwa 2026 bereits weiterverkauft werden – und sei es nur in einen anderen Fonds von Großinvestor HG Capital.

Bei Fonds Finanz gab man sich dagegen stets sicher: Die Geschäftsführer von Fonds Finanz gehörten zum Gesamtpaket und würden auf jeden Fall an Bord bleiben.

Ob es um einen möglichen Abgang von Porazik oder etwaigen Streit mit den Investoren geht – die Entwicklungen bei Deutschlands größtem Maklerpool werden von Branchenkennern und Wettbewerbern gleichermaßen mit Argusaugen beobachtet. Denn sie könnten richtungsweisend für die Zukunft des gesamten Maklerpoolmarktes sein.