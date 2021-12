Stephanie Madoffs Nachname dürfte für immer verbrannt sein. So verbrannt wie die geschätzten 60 Milliarden Dollar, die ihr Schwiegervater Bernie Madoff seinen Anlegern in einem Schneeballsystem abgenommen hat.



Jetzt will die angeheiratete Verwandte einen Schlussstrich ziehen und ihren Nachnamen in Morgan ändern, berichtet „Spiegel-Online“. Zahlreiche hasserfüllte, ruinierte Anleger drohten immer wieder, sie umzubringen.