Im März musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit Aktien und Festgeld sowie Identitätsdiebstahl schritten die Finanzaufseher ein. Hier kommt der Überblick:

Vorsicht, falsche Festgeld-Angebote!

Mit den gestiegenen Zinsen wird Tages- und Festgeld wieder attraktiver – leider auch für Betrüger. Die Bafin registriert nach eigenen Angaben vermehrt Betrugsversuche, bei denen Verbrauchern Festgeldanlagen bekannter ausländischer Kreditinstitute angeboten werden. Die Kontaktpersonen geben vor, dass ein Abschluss nur mit ihrer Vermittlung möglich sei und fordern Verbraucher auf, ihnen die zur Kontoeröffnung notwendigen Unterlagen zu übersenden, etwa eine Kopie des Personalausweises. Anschließend wird ihnen die Kontonummer mitgeteilt. Nach der Überweisung des Anlagebetrags zeige sich dann jedoch, dass es sich nicht um das auftragsgemäß eröffnete Konto handele und das Geld verschwunden sei.

Im März fiel die Firma Zinsqurve Navellier & Associates Inc, Betreiber der Website zinsqurve.de, mit einem entsprechenden Angebot auf. Online seien Verbrauchern angebliche Festgeldanlagen bei ausländischen Kreditinstituten sowie weitere Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte angeboten worden. Im Impressum werde der Eindruck erweckt, dass ein Zusammenhang mit dem Finanzplaner Navellier & Associates Inc. aus den USA bestehe. Das sei nach aktuellem Kenntnisstand aber nicht der Fall.

Auch Acadian Invest Ltd, Betreiber der Website acadian-invest.com, bietet Verbrauchern ohne die dafür nötige Erlaubnis Festgeldanlagen an. Das Unternehmen, das auch als Acadian-Investment GmbH auftritt, gibt Geschäftsadressen in Frankfurt am Main und London an. Neben Festgeldangeboten werden über die Website auch Aktien vertrieben – ebenfalls unerlaubt.

Falsche Social-Media-Kanäle und ein dubioses Hilfsangebot: Betrug im Namen der Bafin

Betrüger verwenden immer wieder den Namen der Bafin, um etwa Rechnungen zu versenden. Jüngst seien bei der Finanzaufsicht mehrere Hinweise eingegangen, dass unter dem Namen der Bafin bei Facebook und Instagram kommuniziert werde. Ziel könnte sein, an persönliche Daten von Verbrauchern zu gelangen, mutmaßt die Behörde. Die Aufsicht stellt klar, dass sie kein eigenes Profil auf den Social Media-Plattformen besitze – es handele sich vielmehr um Identitätsdiebstahl.

Zudem warnen die Finanzaufseher vor der Website database-bafin-portal.com, die nicht von der Bafin betrieben werde. Dort werde Verbrauchern in betrügerischer Absicht angeboten, bei der Rückholung „verlorengegangener Gelder“ zu helfen, schreibt die Behörde. Die Bafin habe bereits die Sperrung der Website beantragt. Gleiches gelte für die E-Mailadresse [email protected], die nicht zur Finanzaufsicht gehöre.

Die Website database-bafin-portal.com weist auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit der Internetpräsenz der Bafin auf, heißt es. Dort werde das Logo der Finanzaufsicht verwendet und zudem seien die Adressen der Behörde in Bonn und Frankfurt angegeben. Bisher sei nicht bekannt, wer für die falsche Bafin-Website verantwortlich sei. Die richtige Internetpräsenz finden Verbraucher unter: www.bafin.de.

Identität geklaut: Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger immer wieder die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet. Teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten – im vergangenen Jahr war etwa der Maklerpool Netfonds von einem solchen Betrugsfall betroffen.

Mit dem Berliner Unternehmen Bit Capital traf es jüngst eine Fondsgesellschaft. Über die Website bitcap.ag boten unbekannte Täter Bankgeschäfte an und verwiesen auf eine Erlaubnis der Bafin – die allerdings der echten Bit Capital GmbH erteilt wurde. Es handele sich um einen Identitätsdiebstahl, schreibt die Finanzaufsicht.

Im März warnte die Bafin zudem vor dem Anbieter Interactiv Global Brokers, der über die Website interactiv-global-brokers.com in Deutschland Bankgeschäfte sowie den Kauf bestimmter Aktien anbietet. Die Erlaubnis fehle der Firma, stellt die Finanzaufsicht klar. Der Betreiber, der als Firmensitz London angibt, verwende eine Unternehmensbezeichnung, die nahezu identisch mit dem international tätigen Finanzdienstleister Interactive Brokers LLC sei und begehe damit einen Identitätsmissbrauch.

Ebenfalls von Identitätsdiebstahl betroffen war jüngst die deutsche Börsenfirma Tradegate AG Wertpapierhandelsbank. Unbekannte Täter nutzen die Website trustgates.net, um Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen zu vertreiben und behaupten, zur Tradegate AG Wertpapierhandelsbank zu gehören. Das sei aber nicht der Fall, heißt es von der Bafin. Der Anbieter handele unerlaubt.

Ein weiterer Fall: Unter dem Namen des britischen Investmenthauses Deeland Investments bieten Betrüger in Deutschland unerlaubt Finanzgeschäfte an. Das Unternehmen mit Sitz in London habe mit diesen Angeboten nichts zu tun, schreibt die Bafin.

Mit Intesa Sanpaolo SpA nutzen unbekannte Täter den Namen einer großen italienischen Bank, um in Deutschland ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen anzubieten. Verbraucher werden über die Website spareinlagen24.com angesprochen, auf der die Betrüger behaupten, eine Marke des Kreditinstituts zu sein. Die Finanzaufseher stellen klar: Das ist nicht der Fall.

Porsche und Co.: Betrug mit Aktien bekannter Firmen

Seit einiger Zeit häufen sich Meldungen über Betrugsversuche, bei denen Aktien bekannter Unternehmen angeboten werden, heißt es von der Bafin. Die Käufer erhalten die Aktien jedoch nach Zahlung nicht, die Anbieter sind anschließend nicht mehr erreichbar. Für die Angebote fehlt in der Regel auch der Verkaufsprospekt, in einigen Fällen existieren die Aktien nicht einmal.

Aktuell ermittelt die Bafin gegen den Betreiber der Website tfimarkets24.com, der Anlegern Aktien der Porsche AG anbietet. Die Erlaubnis dafür fehlt dem unbekannten Täter allerdings. Zudem gebe er fälschlicherweise an, dass für die beschriebene Website sowie das unterbreitete Angebot die TFI Markets Ltd verantwortlich sei und begehe damit Identitätsdiebstahl.

Aktien verschiedener Firmen vertreibt unerlaubt FGI Finance. Auf der Webseite fgi-finance.com stellt sich der Betreiber als Vermögensverwalter da und gibt Geschäftsadressen in Hamburg sowie in Großbritannien, den USA und Panama an.

Auf der nächsten Seite: Mit welchen Tricks und Rendite-Versprechen kriminelle Website-Betreiber Verbraucher ködern.

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat hat die Bafin Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

„SharzinBank“ , Betreiber der Website shznbank.com, mit angeblichem Sitz in Ludwigshafen am Rhein,

, Betreiber der Website shznbank.com, mit angeblichem Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Halebore Ltd , Betreiber von dbsinvesting.com und investingciti.com,

, Betreiber von dbsinvesting.com und investingciti.com, Honest Capital LLC , mit Sitz in London,

, mit Sitz in London, GalaGate bzw. Galagate (Europe) Limited , Betreiber der Website galagate.co,

, Betreiber der Website galagate.co, Invest Dominate Group bzw. Divine Business Corporation , Betreiber von invest-dg.com und investmentsdg.com,

, Betreiber von invest-dg.com und investmentsdg.com, Betreiber der Website sparunion.com , der auf eine Handelsregisternummer eines anderen Unternehmens verweist,

, der auf eine Handelsregisternummer eines anderen Unternehmens verweist, Discount Bank , mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin, die über ediscountgroup.com Bank- und Sparkonten sowie die Vergabe von Darlehen anbietet,

, mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin, die über ediscountgroup.com Bank- und Sparkonten sowie die Vergabe von Darlehen anbietet, Syndicate Bank Inc. , angeblich in Berlin ansässig, die Girokonten anbietet,

, angeblich in Berlin ansässig, die Girokonten anbietet, Ether Arena LTD , Betreiber der identischen Websites vineab.com bzw. vinea-b.com sowie vineacap.com und orionusdeal.com,

, Betreiber der identischen Websites vineab.com bzw. vinea-b.com sowie vineacap.com und orionusdeal.com, Shenanigans Consulting LTD – nicht zum ersten Mal im Visier der Bafin –, Betreiber der Plattform redfinance.pro,

– nicht zum ersten Mal im Visier der Bafin –, Betreiber der Plattform redfinance.pro, Betreiber der Website mttrade.io , auf der Hinweise zum Anbieter und Geschäftssitz fehlen,

, auf der Hinweise zum Anbieter und Geschäftssitz fehlen, sowie LBLV Ltd., Betreiber der Website lblv.com, auf der ebenfalls Hinweise zur Firmierung sowie die Unternehmensadresse fehlen.

Ohne Erlaubnis handelt auch die Crypto Waehrung Group GmbH, Betreiber der Website cryptow.de. Unter der im Impressum auf der Website genannten Anschrift in der Schweiz sei das Unternehmen nicht auffindbar, heißt es von der Bafin. Zuvor habe der Anbieter die inhaltsgleiche Website cryptowaehrung.net betrieben. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht arbeitet die Firma mit der Handelsplattform profitinvestfx.com zusammen.

Die Bafin hat zudem Ermittlungen gegen F.B. Investments (Finanzen Brokers) aufgenommen. Die angeblich in der Schweiz ansässige Firma, die in Deutschland unerlaubt Bankgeschäfte anbietet, behauptet, aufgrund einer Erlaubnis der zypriotischen Finanzaufsicht als grenzüberschreitender Dienstleister in Deutschland zugelassen zu sein. Das sei nicht der Fall., stellt die Behörde klar.

Keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz hat auch Achim Dieter Seeger aus Löchgau. Er vermittele Kapitalanlagen für verschiedene Projekte, unter anderem der ASM Project AG mit Sitz in Feusisberg in der Schweiz, teilte die Bafin mit.

Ebenfalls im Visier der Bafin sind Phoenix247 (Europe) Ltd. und Phoenix247 Germany GmbH mit angeblichem Geschäftssitz in Berlin und Frankfurt am Main. Beide Gesellschaften haben keine Erlaubnis, in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben oder Finanzdienstleistungen zu erbringen und werden nicht von der Finanzbehörde beaufsichtigt, warnt die Bafin. Über die Website phoenix247.de bieten die Unternehmen unerlaubt den Handel mit Aktien, ETFs, Kryptowerten und Derivaten an. Besonders dreist: In Verträgen geben die Firmen wahrheitswidrig an, Gewinne würden von der Bafin garantiert. Eine derartige Garantie gebe es aber nicht, so die Behörde.

Hier fehlte ein Anlageprospekt

In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält sowie ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält.

Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet. Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.

Gegen die Prospektpflicht verstoßen haben jüngst folgende Firmen:

Die Bafin hat den „hinreichend begründeten Verdacht“, dass Performance to Go PLC in Deutschland „vorbörsliche kumulierende Vorzugs-Aktien“ ohne den dafür erforderlichen Prospekt anbietet. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht seien nicht ersichtlich, heißt es von den Finanzaufsehern.

Die Green Wood International AG darf die von ihr vertriebenen „schuldrechtlichen Erlösbeteiligungsansprüchen an Paulownia Bäumen“ in Deutschland nicht mehr anbieten. Die Bafin hat dem Unternehmen den Vertrieb untersagt, weil ein Verkaufsprospekt mit den erforderlichen Angaben fehlt. Das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Rorschach vertreibt die Vermögensanlagen auch unter der Bezeichnung „treeme“.