Es war Michael Hartnett von der Bank of America, der den sieben namhaftesten Tech-Konzernen 2023 den Namen gab, der haften blieb: die „Magnificent Seven“. Eine Anlehnung an den Western-Klassiker von 1960, in dem sieben Revolverhelden ein mexikanisches Dorf vor Banditen schützen. Doch anders als ihre filmischen Namensvettern verteidigen diese sieben Konzerne kein Dorf – sie haben die gesamte Weltwirtschaft erobert.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla. Zusammen sind sie heute mehr wert als die gesamten Aktienmärkte Japans, Großbritanniens und Kanadas zusammen. Sie bestimmen, wie wir kommunizieren, arbeiten, einkaufen und uns fortbewegen. Ihre Produkte sind so allgegenwärtig geworden, dass ein Leben ohne sie für die meisten Menschen in entwickelten Ländern kaum noch vorstellbar scheint.

Doch die Revolution spielte sich nicht nur in unseren Hosentaschen und auf unseren Schreibtischen ab, sondern in den Portfolios der weltweiten Investmentfonds. Eine exklusive Morningstar-Analyse offenbart nun das ganze Ausmaß dieser stillen Machtübernahme: Die in Fonds gehaltenen Positionen der Magnificent Seven explodierten von 692,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 auf prognostizierte 5.974,2 Milliarden US-Dollar Ende 2025 – eine Verachtfachung in nur einer Dekade.

Diese Zahlen sind mehr als bloße Statistik. Sie dokumentieren eine der größten Vermögenskonzentrationen der Wirtschaftsgeschichte. Zum Vergleich: Die gesamte Marktkapitalisierung des deutschen Leitindex Dax beträgt etwa 2,2 Billionen Euro. Die Magnificent Seven sind in den Portfolios der Fondsmanager also fast dreimal so viel wert.

Dabei verlief der Aufstieg keineswegs gleichmäßig. Während manche Mitglieder dieser illustren Gruppe ihre Dominanz nach und nach ausbauten, verloren andere zuletzt an Strahlkraft. Die Gewichte verschoben sich, neue Technologien krönten neue Könige, und die Anleger mussten ihre Überzeugungen teilweise fundamental überdenken. Die Geschichte dieser Verschiebungen ist die Geschichte unserer Zeit – erzählt in Billionen Dollar, Prozentpunkten und Fondspositionen.

Grund genug, ein wenig tiefer zu tauchen. Los geht es mit Microsoft.

Microsoft: Der stille Eroberer von Redmond

Microsoft-Chef Satya Nadella spricht über die Copilot-Funktion. © Imago Images / ZUMA Press Wire

Als Satya Nadella im Februar 2014 die Führung von Microsoft übernahm, lag der Aktienkurs bei 37 Dollar. Steve Ballmer hatte einen schwerfälligen Giganten hinterlassen, der die Mobile-Revolution verschlafen hatte und dessen Windows-Monopol zu bröckeln begann. Analysten sprachen vom „verlorenen Jahrzehnt“ und verglichen Microsoft mit IBM – einst dominant, nun irrelevant.

Zehn Jahre später ist Microsoft das zweitwertvollste Unternehmen der Welt (Stand: 31. Juli 2025). Die in Investmentfonds gehaltenen Positionen wuchsen von 162,2 Milliarden Dollar (2015) auf kolossale 1.364,1 Milliarden Dollar (2025) – ein Plus von 741 Prozent. Dabei gelang dem Konzern ein Kunststück, das in der schnelllebigen Tech-Welt fast unmöglich scheint: Stabilität. Der Anteil an den Magnificent-Seven-Positionen blieb bemerkenswert konstant bei etwa 23 Prozent.

Die Transformation unter Nadella war radikal. „Cloud first, mobile first“ lautete das neue Mantra. Azure, einst ein Nachzügler hinter Amazon Web Services, wuchs zur zweiten Säule des Imperiums. Die Akquisition von Linkedin für 26,2 Milliarden Dollar (2016) erschloss das professionelle Netzwerken. Der Github-Kauf für 7,5 Milliarden (2018) sicherte die Entwickler-Community. Und dann kam der Meisterstreich: Die Partnerschaft mit Open AI, die Microsoft über Nacht zum KI-Leader machte.

Die Zahlen aus Morningstar Direct dokumentieren diesen Erfolg: 8.367 Fonds halten Microsoft-Positionen, das ist mehr als bei jedem anderen Unternehmen aus der Gruppe. Die durchschnittliche Gewichtung in Aktienportfolios kletterte von 2,54 (2015) auf 5,38 Prozent (2025) – ebenfalls Spitzenwert. Microsoft ist damit das einzige Mitglied der Magnificent Seven, das über die gesamte vergangene Dekade konstant mindestens 20 Prozent der durchschnittlichen Gewichtung (bezogen auf die Mag 7) in globalen Aktienportfolios behaupten konnte.

„Das institutionelle Vertrauen bleibt stark, angetrieben von Azures 30-prozentigem Wachstum, tiefen Unternehmensverbindungen und der führenden Position bei KI durch OpenAI“, analysiert Monika Calay, Director of UK Manager Research bei Morningstar. Die Zahlen geben ihr recht: Passive Fonds gewichten Microsoft sogar mit 6,05 Prozent, während aktive bei 5,20 Prozent liegen.

Nvidia: Vom Grafikspezialisten zum KI-Imperium

Nvidia-Chef Jensen Huang erfindet mit seinem Konzern die Welt neu, wagt optisch aber kaum Experimente. © Imago Images / MediaPunch

Jensen Huang trägt immer eine schwarze Lederjacke. Es ist sein Markenzeichen geworden, wie Steve Jobs' Rollkragenpullover. Doch während Jobs Produkte für Konsumenten schuf, baute Huang die unsichtbare Infrastruktur der KI-Revolution. Als er 1993 Nvidia gründete, träumte er von besseren Grafiken für Videospiele. Heute ist sein Unternehmen das Rückgrat der künstlichen Intelligenz.

Die Zahlen sind atemberaubend: Nvidias Fondspositionen explodierten laut Morningstar von 8,1 Milliarden Dollar (2015) auf 1.314,2 Milliarden Dollar (2025) – ein Plus von 16.124 Prozent. Kein anderes Unternehmen in der modernen Wirtschaftsgeschichte verzeichnete einen derartigen Aufstieg in so kurzer Zeit. Der Anteil an den Magnificent Seven schnellte von mikroskopischen 1,17 auf dominante 22,00 Prozent.

Der Wendepunkt kam 2012, als Huang eine folgenreiche Entscheidung traf: Er öffnete Nvidias Cuda-Plattform für Deep Learning. Was als Nebenprodukt der Grafikforschung begann, wurde zur kritischen Infrastruktur der KI-Revolution. Als Open AI 2022 ChatGPT veröffentlichte, explodierten nicht nur die Nutzerzahlen der KI-Anwendung – auch die Nachfrage nach Nvidia-Chips ging durch die Decke.

Die Morningstar-Daten zeigen die Dimension dieser Transformation: 2015 hielten nur 1.195 Fonds Nvidia-Aktien, 2025 sind es 7.093. Die durchschnittliche Gewichtung in Portfolios verelffachte sich von 0,52 auf 5,67 Prozent. Besonders aufschlussreich: Passive Fonds gewichten Nvidia mittlerweile mit 6,69 Prozent sogar höher als aktive (5,30 Prozent) – die Indexanpassungen haben die aktiven Manager überholt.

„Nvidia wandelte sich vom Nischenanbieter zum unverzichtbaren Portfolio-Baustein“, erklärt Calay. „Der KI-Boom, kombiniert mit der Dominanz bei GPUs, CUDA-Software und der Expansion in Netzwerk- und Servicebereiche, machte das Unternehmen zur ersten Wahl für wachstumsorientierte Fonds.“

Doch der kometenhafte Aufstieg hat seinen Preis. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um die 60 und einer Marktkapitalisierung von mehr als drei Billionen Dollar ist Nvidia zur Wette auf die KI-Zukunft geworden. Calay warnt: „Geopolitische Spannungen, besonders US-Exportrestriktionen nach China, setzen dem globalen Wachstum eine Obergrenze.“ Tatsächlich könnte der Chip-Krieg zwischen den USA und China Nvidias größte Wachstumsbremse werden.

Apple: Das Ende von iHold?

Tim Cook und Craig Federighi auf der Bühne der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2025 © Imago Images / Xinhua

Steve Jobs kehrte 1997 zu einem sterbenden Unternehmen zurück. Apple stand kurz vor der Insolvenz, Microsoft musste mit 150 Millionen Dollar aushelfen. Niemand hätte damals gewettet, dass dieser Computerhersteller einmal das wertvollste Unternehmen der Welt werden würde. Doch genau das geschah: 2018 durchbrach Apple als erstes Unternehmen die Billionen-Dollar-Marke.

Heute zeigen die Morningstar-Daten ein differenziertes Bild. Zwar wuchsen die Fondspositionen in zehn Jahren von 144,4 auf 962,3 Milliarden Dollar – in absoluten Zahlen ein gewaltiger Anstieg. Doch relativ verlor Apple an Bedeutung: Der Anteil an den Magnificent Seven schrumpfte von 20,85 auf 16,11 Prozent.

Am bezeichnendsten ist die jüngste Trendwende: Nachdem die Anzahl der investierten Fonds jahrelang stieg und 2024 mit 6.842 ihren Höhepunkt erreichte, folgte ein markanter Rückgang auf 5.975 Fonds. Das ist ein Minus von 867 Fonds oder 12,7 Prozent. Besonders aktive Fonds reduzierten ihr Engagement: von 5.615 auf 4.800, ein Rückgang um 815 Fonds. Es ist das erste Mal in der Dekade, dass Apple einen derartigen Exodus erlebt. Als einziges Unternehmen der Magnificent Seven verzeichnet Apple diesen Rückgang – als hätten die Fondsmanager kollektiv entschieden, dass Peak Apple erreicht sei.

Die Gründe sind vielschichtig. Apples Innovationszyklen haben sich verlängert. Zwischen dem ersten iPhone (2007) und der Apple Watch (2015) lagen acht Jahre – seitdem kam kein neues revolutionäres Produkt mehr. Das Vision Pro Headset floppte, das Apple Car wurde eingestellt. Gleichzeitig wuchs die Abhängigkeit von China dramatisch: Über 90 Prozent der iPhones werden dort gefertigt, fast 20 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Reich der Mitte.

„Die geopolitische Exposition wird zum wachsenden Risiko“, warnt Calay. „Apple hängt stark von Foxconn und TSMC ab. Jede Störung zwischen China, Taiwan und den USA könnte die Produktion abwürgen.“ Tatsächlich hat China bereits begonnen, die iPhone-Nutzung durch Regierungsbeamte zu beschränken – ein Warnsignal für künftige Verkäufe.

Die unterschiedlichen Gewichtungen sprechen Bände: Während passive Fonds Apple noch mit 5,33 Prozent führen, sind aktive Manager mit 3,95 Prozent deutlich skeptischer. Es ist, als sähen die aktiven Verwalter etwas, was die Indizes noch nicht reflektieren: dass Apples goldenes Zeitalter möglicherweise vorüber ist.

Alphabet: Der schlafende Riese erwacht

Sundar Pichai von Alphabet © Imago Images / NurPhoto

„Don't be evil“ – sei nicht böse. Mit diesem Motto starteten Larry Page und Sergey Brin 1998 ihre Suchmaschine. Heute, ein Vierteljahrhundert später, ist aus dem Garagenprojekt ein Imperium geworden, das täglich Milliarden von Suchanfragen beantwortet, die weltgrößte Videoplattform betreibt und mit Android das dominierende mobile Betriebssystem stellt.

Doch die Morningstar-Zahlen erzählen eine Geschichte relativen Niedergangs. Zwar stiegen die Fondspositionen von 180,8 auf 687,5 Milliarden Dollar, aber Alphabets Anteil an den Magnificent Seven stürzte von 26,11 auf 11,51 Prozent ab – der stärkste relative Rückgang aller sieben Unternehmen. Die durchschnittliche Portfoliogewichtung von 2,53 Prozent ist die zweitniedrigste unter den großen Tech-Werten (Tesla hat 2,13 Prozent).

Was ging schief? Alphabet verschlief zunächst die KI-Revolution, die es selbst mitbegründet hatte. Die bahnbrechende „Attention is All You Need“-Forschung von 2017, die Transformer-Modelle einführte, stammte aus Googles eigenen Laboren. Doch es war Open AI, das mit ChatGPT die Früchte erntete. Googles hektische Reaktion – die übereilte Präsentation des fehlerhaften Bard-Chatbots – kostete an einem Tag 100 Milliarden Dollar Börsenwert.

Dazu kam regulatorischer Druck von allen Seiten. Die EU verhängte Milliardenstrafen, das US-Justizministerium klagt auf Zerschlagung. Die „Other Bets“ – Alphabets Mondschuss-Projekte von selbstfahrenden Autos bis Internetballons – verbrannten Milliarden ohne nennenswerte Erträge.

Doch 2024 markierte die Wende. „Die jüngsten Quartalszahlen und die Produktintegration von AI Overviews und AI Mode verstärkten die Dauerhaftigkeit“, analysiert Morningstar-Expertin Calay. Google Cloud wächst mit 35 Prozent, die Suchmaschine bleibt mit über 90 Prozent Marktanteil dominant. Youtube generiert mehr Werbeeinnahmen als Netflix Umsatz macht.

Die Fondsdaten reflektieren diese Renaissance: Die Anzahl der investierten Fonds wuchs auf 7.647, passive Fonds erhöhten ihre Positionen überproportional. Morningstar sieht 25 Prozent Kurspotenzial – ein Signal, dass der schlafende Riese erwacht. Die Tatsache, dass aktive Manager Alphabet mit 2,62 Prozent höher gewichten als passive (2,30 Prozent), deutet darauf hin, dass professionelle Investoren mehr sehen als der Index.

Meta: Die Kunst der Wiederauferstehung

Meta-Gründer Mark Zuckerberg © Imago Images / Avalon.red

Mark Zuckerberg war 19, als er Facebook in seinem Harvard-Schlafsaal programmierte. Heute, mit 40, herrscht er über ein digitales Imperium mit fast vier Milliarden Nutzern. Doch der Weg dorthin war alles andere als gradlinig. Die Morningstar-Daten dokumentieren eine der spektakulärsten Achterbahnfahrten der Tech-Geschichte.

Die Fondspositionen wuchsen von 78,5 auf 630,4 Milliarden Dollar, doch die wahre Geschichte liegt in den Schwankungen. Von einem Höchststand von 13,02 Prozent Portfolioanteil (2017) stürzte Meta auf katastrophale 4,85 Prozent (2022) – um dann auf 10,55 Prozent (2025) zurückzukehren. Die Anzahl der investierten Fonds erzählt dieselbe Geschichte: 2.773 (2015), dann Anstieg auf 5.118 (2021), Einbruch auf 4.247 (2022) und Erholung auf 5.790 (2025).

Was war geschehen? Zuckerbergs Metaverse-Obsession hätte beinahe das Unternehmen zerstört. Über 40 Milliarden Dollar flossen in Reality Labs, die VR-Sparte, die nur Verluste produzierte. Der Aktienkurs kollabierte um 75 Prozent, Investoren forderten Zuckerbergs Kopf. Die Umbenennung in Meta wurde zum Symbol der Hybris.

Dann kam die Wende. Das „Year of Efficiency“ 2023 brachte brutale Einschnitte: 21.000 Entlassungen, gestrichene Projekte, Kostendisziplin. Gleichzeitig integrierte Meta KI in alle Produkte. Instagram Reels konterte Tiktok, Whatsapp wurde zur Geschäftsplattform, der News Feed lernte wieder, was Nutzer wollen.

„Metas Reichweite ist unübertroffen“, betont Calay. „Mit fast vier Milliarden monatlich aktiven Nutzern wächst das Werbeinventar durch Features wie Stories, Reels und Threads.“ Die Zahlen bestätigen das Comeback: Die durchschnittliche Gewichtung erholte sich von 1,48 auf 3,27 Prozent. Passive Fonds (3,22 Prozent) haben fast zu aktiven (3,29 Prozent) aufgeschlossen – das Vertrauen kehrt zurück.

Doch Risiken bleiben. Reality Labs verbrennt weiter Milliarden, regulatorische Bedrohungen lauern überall. Die EU will Whatsapp und Instagram trennen, die USA erwägen eine Zerschlagung. Metas Wiederauferstehung mag spektakulär sein – ihre Dauerhaftigkeit muss sich erst noch beweisen.

Amazon: Der Allesverkäufer wird erwachsen

Jeff Bezos im Jahr 2000: Er machte Amazon zum Weltkonzern. © Imago Images / Wolfgang Maria Weber

Jeff Bezos startete Amazon 1994 als Online-Buchhändler. Die Garage in Seattle, in der alles begann, trägt heute eine Plakette: „Birthplace of Amazon“. Dreißig Jahre später verkauft Amazon nicht nur alles von A bis Z (daher der Pfeil im Logo), sondern betreibt mit AWS die Cloud-Infrastruktur des halben Internets.

Die Morningstar-Zahlen zeigen ein paradoxes Bild: Absolut wuchsen die Fondspositionen von 108,0 auf 743,8 Milliarden Dollar – ein gewaltiger Anstieg. Doch relativ schrumpfte Amazon: Der Anteil an den Magnificent Seven fiel von 15,59 leicht auf 12,45 Prozent, die durchschnittliche Portfoliogewichtung liegt bei 3,92 Prozent.

Die Anzahl der investierten Fonds stieg von 2.720 auf 6.673, doch hier zeigt sich eine beunruhigende Entwicklung: Aktive Fonds reduzierten sich von 6.348 auf 5.602, während passive stabil über 1.000 blieben. Es ist, als hätten aktive Manager die Geduld mit Amazon verloren.

Tatsächlich hat sich Amazon fundamental gewandelt. Aus dem Asset-Light-Geschäftsmodell wurde ein Logistik-Moloch. Über eine Million Mitarbeiter, tausende Lieferzentren, zehntausende Lieferfahrzeuge, sogar eigene Frachtflugzeuge. Die Margen im E-Commerce schrumpften, während die Investitionen explodierten.

„AWS und Werbung wachsen weiter, aber die Fulfillment-Expansion könnte den Cashflow belasten“, warnt Calay. „Regulatorischer Druck und langsamere internationale Expansion dämpfen zusätzlich.“ Tatsächlich kämpft Amazon in Indien gegen Flipkart, in Lateinamerika gegen Mercadolibre, in Südostasien gegen Shopee.

Die unterschiedlichen Gewichtungen sind aufschlussreich: Passive Fonds halten 4,06 Prozent, aktive nur 3,87 Prozent. Die Profis sind skeptischer als der Index. Amazons Wandel vom disruptiven Herausforderer zum etablierten Incumbent hat seinen Preis – in der Bewertung wie in der Wahrnehmung.

Tesla: Der Kult, die Kontroverse und das Chaos

Elon Musk machte Tesla groß – und wird durch sein umstrittenes Image nun zur Belastung für das Unternehmen. © Imago Images / Political-Moments

Keine Aktie polarisiert so sehr wie Tesla. Für die einen ist es die Zukunft der Mobilität, für die anderen eine überbewertete Autofirma mit einem erratischen Chef. Die Morningstar-Daten spiegeln diese Zerrissenheit wider: Die Fondspositionen schwankten von 10,5 Milliarden (2015) über 284,4 Milliarden (2021) auf prognostizierte 271,9 Milliarden (2025).

Die Anzahl der Fonds erzählt eine noch dramatischere Geschichte: 941 (2015), Explosion auf 4.076 (2024), Abfahrt auf 3.565 (2025). Kein anderes Unternehmen der Magnificent Seven zeigt solche Schwankungen. Die durchschnittliche Gewichtung pendelte wild zwischen 0,73 und 2,71 Prozent, aktuell liegt sie bei 2,13 Prozent.

Elon Musk machte Tesla zu mehr als einem Autohersteller – es wurde eine Mission. „Accelerate the world's transition to sustainable energy“ lautet das Motto. Doch zwischen Mission und Realität klafft eine Lücke. Tesla verkauft weniger Autos als Toyota in einem Monat, ist aber an der Börse mehr wert als die nächsten fünf Autohersteller zusammen.

Die Investoren-Gemeinde ist tief gespalten, wie die Morningstar-Daten zeigen: Aktive Manager gewichten Tesla mit nur 1,97 Prozent, passive Fonds mit 2,40 Prozent – die größte Diskrepanz aller Magnificent Seven. Es ist, als glaubten die Profis nicht an die Story, während die Indizes gezwungen sind, die Marktkapitalisierung zu reflektieren.

Musks Twitter-Kauf für 44 Milliarden Dollar verschärfte die Kontroverse. Kritiker sehen einen abgelenkten CEO, der Tesla vernachlässigt. Befürworter verweisen auf Synergien bei KI und autonomem Fahren. Die Wahrheit liegt vermutlich dazwischen: Tesla bleibt eine Wette auf Musks Vision – mit allen Chancen und Risiken, die das mit sich bringt.

Die neue Weltordnung

Die Welt wird immer vernetzter – das dürfte auch neue Champions am Börsenhimmel beflügeln. © Imago Images / Shotshop

Die Morningstar-Analyse dokumentiert eine fundamentale Neuordnung der globalen Wirtschaftsmacht. Die Magnificent Seven sind keine normalen Unternehmen mehr – sie sind Infrastruktur geworden. Ihre gemeinsame Gewichtung in Portfolios stieg von 2,19 auf 3,96 Prozent. Bei passiven Fonds liegt sie sogar bei 4,20 Prozent.

Diese Konzentration birgt Risiken. Was passiert, wenn die KI-Blase platzt? Wenn Regulierer Ernst machen mit Zerschlagungen? Wenn geopolitische Spannungen Lieferketten zerreißen? Die Geschichte lehrt: Keine Dominanz währt ewig. Von den Top-10-Unternehmen des Jahres 2000 ist heute nur noch Microsoft dabei.

Doch vorerst regieren die Glorreichen Sieben unangefochten. Sie bestimmen, wie wir leben, arbeiten und investieren. Die Frage ist nicht, ob ihre Herrschaft endet – sondern wann, und wer ihre Nachfolger sein werden. Die nächste Dekade wird zeigen, ob aus den Magnificent Seven die Forgotten Seven werden – oder ob sie ihre Dominanz in eine neue Ära tragen können.