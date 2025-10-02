Fast drei Jahre bestimmten die Magnificent Seven den Markt. Jetzt weichen die Kurse stark voneinander ab – und spezialisierte KI-Unternehmen überholen die etablierten Namen.

Seit fast drei Jahren beherrscht eine simple Anlagestrategie die Wall Street: Kaufe die Magnificent Seven. Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla – diese sieben Tech-Giganten führten das KI-Zeitalter an. Nun zeigen aktuelle Marktzahlen eine andere Geschichte.

Gewicht und Wirklichkeit

Die Magnificent Seven stemmen weiterhin enorme Summen. Im August 2025 vereinten sie 34 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 auf sich – fast dreimal so viel wie 2015, als sie bei 12,3 Prozent standen. Im Juni 2025 erreichte ihre kombinierte Marktkapitalisierung 17,4 Billionen US-Dollar.

Wer genauer hinsieht, entdeckt jedoch Risse im Fundament. Der S&P 500 legte seit Anfang 2023 um über 70 Prozent zu – doch die sieben Mitglieder trugen unterschiedlich stark dazu bei.

Im Jahr 2025 zeigt sich die Streuung deutlich. Mitte März steckten sechs der sieben Magnificent Seven zwischen 7 und 15 Prozent im Minus. Tesla verlor 38,1 Prozent und bildete das Schlusslicht. Nur Meta blieb im Plus.

Bis Juni verschärfte sich die Kluft: Der Magnificent Seven Index fiel um 2,51 Prozent. Die restlichen 493 Aktien des S&P 500 kletterten dagegen um 5,32 Prozent. Rund 46 Prozent aller S&P 500-Unternehmen schlugen den Gesamtindex. Das zeigt: Auf einmal partizipierten mehr Unternehmen am Aufschwung als in den Vorjahren.

Neue Namen übernehmen

Während einzelne Aktien der Magnificent Seven schwächeln, drängten andere Unternehmen nach vorn. Die Aktie von Palantir stieg im vergangenen Jahr um über 340 Prozent. Oracle gewann im laufenden Jahr mehr als 75 Prozent. Broadcom verzeichnete 2024 Zugewinne von über 110 Prozent.

Der KI-Boom spaltet sich auf. Die ursprünglichen Tech-Giganten bauen ihre Plattformen um. Spezialisierte Unternehmen monetarisieren KI dagegen direkter und schneller.

Die Konzentration bleibt gefährlich

Dennoch verharrt die Marktkonzentration auf historischem Höchststand. Ende 2024 vereinten die zehn größten Aktien im S&P 500 ganze 39 Prozent des Indexgewichts. Nur 19 Prozent aller S&P-500-Aktien übertrafen 2024 den Index selbst.

Das trifft Anleger direkt. Wer in breit gestreute S&P-500-Indexfonds investiert, steckt faktisch ein Drittel seines Geldes in sieben Unternehmen. Die versprochene Diversifikation existiert nur noch auf dem Papier.

Was die Bewertungen verraten

Die Gewinnerwartungen teilen den Markt. Analysten rechnen für die Magnificent Seven 2026 mit 15 Prozent Gewinnwachstum bei 13 Prozent Umsatzplus. Der restliche S&P 500 soll beim Gewinn um 13 Prozent wachsen, allerdings bei nur 5,5 Prozent Umsatzwachstum.

Die Magnificent Seven treiben Wachstum voran, aber ihr Vorsprung schrumpft. Die stärkere Performance der übrigen 493 S&P-500-Titel zeigt: Anleger finden zunehmend Wert außerhalb der etablierten Tech-Elite.

Geschichte reimt sich

Die Börse kennt viele dominante Gruppen, die später neue Namen ablösten. Die Nifty Fifty der 1960er Jahre, die Four Horsemen der Dotcom-Ära, die FAANGs der Smartphone-Ära – alle schienen zu ihrer Zeit alternativlos.

Diesmal läuft es anders: Die Magnificent Seven verschwinden nicht. Ihre Geschäftsmodelle werfen Gewinne ab, ihre Marktpositionen halten. Aber spezialisierte KI-Player fordern ihre Alleinstellung heraus.

Was Anleger jetzt wissen müssen

Die Magnificent Seven funktionieren nicht mehr als Gruppe. Die Performance-Unterschiede innerhalb der Sieben sind zu groß für pauschale Investments. Wertschöpfung verlagert sich. Unternehmen, die KI konkret verkaufen, gewinnen gegenüber denen, die noch investieren. Die Indexkonzentration verlangt Wachsamkeit. Passive S&P-500-Investoren tragen mehr Einzelwertrisiko, als sie denken.

Wohin die Reise geht

Die Magnificent Seven beherrschen den Markt noch immer: 34 Prozent des S&P 500, Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung, führende Positionen in Cloud, Social Media, E-Commerce und KI-Infrastruktur. Aber die Alternativlosigkeit bröckelt. Oracle, Broadcom, Palantir und andere beweisen: Auch außerhalb des Zirkels lassen sich signifikante KI-Renditen erzielen. Die Frage lautet nicht mehr, ob die Magnificent Seven dominieren, sondern wie lange sie das noch allein tun.

Die Marktbreite wächst, spezialisierte KI-Unternehmen holen auf, die Performance innerhalb der Magnificent Seven driftet auseinander. Nach fast drei Jahren nahezu ungebrochener Dominanz normalisiert sich die Lage – keine Ablösung, aber eine Relativierung. Für den Gesamtmarkt wäre das gesund. Mehr Partizipation bedeutet stabilere Aufwärtsbewegungen und geringere Abhängigkeit von Einzelwerten. Die Magnificent Seven bleiben wichtig, aber vielleicht nicht mehr ganz so „magnificent“ wie vor einem Jahr.