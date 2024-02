Die Magnificent Seven haben sich in den vergangenen Monaten großartig entwickelt – welche Titel konnten in deren Schatten vom Tech-Boom mit profitieren? Und welche nicht? Mit dieser Frage hat sich Pascal Kielkopf von HQ Trust beschäftigt.

Die Erwartungen für das Börsenjahr 2023 waren nicht sehr hoch – umso größer war die Begeisterung, wie sich besonders Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Mircosoft, Nvidia und Tesla, die sogenannten Magnificent Seven, im vergangenen Jahr entwickelt haben. Sie sorgten für einen ordentliche Schub und trugen zu einer erfolgreichen Entwicklung an der Börse bei.

Wer hat außerdem von dieser Entwicklung bei Tech-Aktien profitiert? Und an welchen Titeln ist dies alles eher spurlos vorübergegangen? Pascal Kielkopf von HQ Trust hat ganz bewusst einmal einen Blick in die zweite Reihe sowie ganz ans andere Ende der Börsenentwicklung geworfen.

Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust berechnete dafür für den Zeitraum von Anfang Januar 2023 bis Ende Januar 2024 die wöchentlichen Renditen des Bloomberg-Magnificent-Seven-Index, der die Aktien von Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft gleichgewichtet enthält – sowie die Renditen aller anderen Aktien des S&P 500. Anschließend bestimmte er die jeweiligen Korrelationen.

Eine wenig überraschende Erkenntnis: Es sind vor allem die Technologiewerte, die eng an der Entwicklung dieser sieben Titel hängen: „19 der 20 Aktien mit der höchsten Korrelation zu den Magnificent Seven stammen aus dem Halbleiter- oder Software-Segment. Einzige Ausnahme in den Top 20 ist der Lithiumproduzent Albemarle.“

Hier ist die grafische Übersicht der Ergebnisse:

Ganz anders sieht es hingegen am Tabellenende aus, also bei den Aktien mit der negativsten Korrelation zu den Magnificent Seven. Hier finden sich laut der Analyse von Kielkopf deutlich mehr Sektoren: So stammen die 20 Aktien, die sich am stärksten gegenläufig zu den großen Sieben entwickelt haben, laut Analyse aus sechs verschiedenen Industriegruppen.

Interessant: „Unter den sechs Unternehmen mit der höchsten negativen Korrelation befinden sich mit Hartford, Allstate, Chubb, Travelers und Globe Life aber gleich fünf Versicherungen.“ In den Negativ-Top-20 sind dabei etliche Unternehmen mit hoher Bekanntheit: zum Beispiel Johnson & Johnson sowie Colgate-Palmolive, der Öl-Gigant Exxon Mobil und Warren Buffetts Berkshire Hathaway.

Manche Unternehmen entwickelten sich aber auch anders als der Großteil ihres Sektors: „Innerhalb des Technologiesektors gibt es auch Unternehmen mit negativer Korrelation zu den Magnificent Seven: vor allem Traditionsunternehmen wie IBM, Motorola oder HP. Genauso existieren im Finanzsektor auch Trittbrettfahrer: etwa Coinbase, MSCI oder Moody’s.“