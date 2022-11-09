Kapitalmarktexpertin bei „She Speaks Finance“ „Ich würde nicht sagen, dass ich wusste, was ich tat“

Für Maider Lasarte stand schon früh fest, dass sie gerne in der Finanzbranche arbeiten würde. Warum sie so begeistert ist von ihrem Job, was sie ihren Freundinnen für die ersten Schritte auf dem Kapitalmarkt rät und wie sie selbst angefangen hat, zu investieren, erzählt sie in der aktuellen Folge.

"Die Finanzbranche ist eine völlig andere Welt als viele andere Berufe."

"Ich würde Anfänger:innen empfehlen, mit einem Fachmann zu sprechen."

"Man lernt ständig dazu, denn alles ist in Bewegung."

"Ich halte mich nicht für besonders gut in Mathematik."

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Barbara: Schön, dich zu treffen, Maider auf dem Private Banking Kongress in Hamburg. In deinem Vortrag hast du über quantitatives Investieren gesprochen. Kannst du in einfachen Worten erklären, was das bedeutet?

Maider Lasarte: Quantitatives Investieren bedeutet, dass man Daten verwendet, um zu entscheiden, wo man hineininvestieren möchte, und dass man seine Investitionsentscheidungen auf eine bestimmte Reihe von Regeln oder Formeln stützt. Das bedeutet, dass nicht die Gefühle des Investors oder seine Ansichten über einen bestimmten Vermögenswert oder eine bestimmte Anlageklasse die Investitionsentscheidung bestimmen.

Die Anlageentscheidung wird vielmehr von ganz bestimmten Regeln bestimmt, die stets strikt befolgen werden. Und diese Regeln beruhen auf Daten.

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Man verwendet also eine Menge Daten, um bestimmte Muster oder Ähnliches zu erkennen? Welche denn zum Beispiel?

Maider: Wir verwenden eine Vielzahl von Daten. Das können zum Beispiel Finanz- oder ESG-Daten sein. Man kann sich auch auf verschiedene Ziele stützen wie auf Bewertungsdaten, auf Volatilitäts- oder Risikodaten oder sogar auf Performancedaten.