Management Gothaer teilt Führungsjob an der Konzernspitze

Maike Gruhn hat in den vergangenen Monaten an verantwortlicher Stelle mitgeholfen, den Versicherer Gothaer neu aufzustellen. Künftig wird die 43-Jährige in einer neu geschaffenen Funktion den Umbau des Konzerns begleiten und zeigen, dass „flexible Arbeitsmodelle auf allen Ebenen möglich“ seien.