Mailand und Rhein-Main: Swisscanto expandiert ins Ausland

Die Investmentgesellschaft Swisscanto fusioniert ihre luxemburgischen Tochtergesellschaften mit Swisscanto Holding, dem Gemeinschaftsunternehmen der Schweizer Kantonalbanken, zu Swisscanto Asset Managament International S.A.Zu der bereits bestehenden Tochtergesellschafte in London kommen zwei neue Niederlassungen in Mailand und Frankfurt am Main hinzu. Diese werden zunächst von insgesamt sechs Mitarbeitern betreut.