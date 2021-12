Main First Asset Management mit neuem Vertriebsleiter

In der neu geschaffenen Position soll Vogel den Vertrieb der Vermögensverwaltungs-Tochter der Main First Bank weiter ausbauen.Vogel kommt von der Bank of America Merrill Lynch, wo er seit Dezember 2009 als Direktor den Vertrieb strukturierter Fondsprodukte verantwortete. Davor war er unter anderem im Marketing und Vertrieb von Mayr Investment Managers, Allianz Global Investors und Schroders tätig.