Redaktion 23.02.2017 Lesedauer: 1 Minute

Main First Germany Olgerd Eichler: „Das letzte Jahr hat meine Zuversicht gestärkt“

In einem Interview mit „Euro am Sonntag“ erläutert Main-First-Manager Olgerd Eichler, warum er die Kurse an den europäischen Aktienbörsen noch nicht für ausgereizt hält und welche Sektoren 2017 seiner Meinung nach besonders gut laufen werden.