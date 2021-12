Main First Top European Ideas Olgerd Eichler: „Deutsche Aktien werden 20 bis 30 Prozent steigen“

Redaktion 18.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

Olgerd Eichler: „Deutsche Aktien werden 20 bis 30 Prozent steigen"

Die Zinswende in den USA ist für Main-First-Manager Olgerd Eichler kein Grund, irgendwelche Änderungen an seinen Portfolios vorzunehmen. In einem aktuellen Interview auf Wirtschaftswoche Online sagt er, welche deutschen Titel er aktuell bevorzugt und warum er gern bei Neuemissionen zugreift.