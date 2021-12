Redaktion 05.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Main First Top European Ideas Olgerd Eichler: „Zykliker sind in Europa erste Wahl“

In seinem Ausblick auf 2015 sieht Olgerd Eichler weiter keine Alternative zu Aktien. Der Manager des Main First Top European Ideas erwartet, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse angesichts der Nullzinsen weiter steigen werden und kauft in diesem Umfeld vor allem Unternehmen aus den Branchen Banken, Autos, Chemie und Maschinenbau.