Mainfirst-Manager: „Den Markt schlagen Sie nur mit Nebenwerten“

Herr Ott, Sie haben als Messlatte für Ihren Erfolg den nicht gerade üblichen Index HDax gewählt – die Summe aus Dax, MDax und TecDax. Was haben Sie gegen den Dax?Nichts, oh nein. Ich möchte über den HDax dokumentieren, dass ich mich beim Mainfirst Germany Fund nicht auf Standardwerte beschränken will. Im Gegenteil. Eine Outperformance mit Large Caps ist schwer. Die machen Sie nur mit Nebenwerten.Was Sie recht gut hingekriegt haben.Ja. Die gute Entwicklung der vergangenen Monate kommt hauptsächlich da her.Sie haben etwas Anlaufzeit gebraucht. Bis Mai 2009 haben Sie ganz schön fest am Index geklebt. Das hängt mit dem Marktverhalten zusammen. Die Trendwende im März und die folgenden Monate habe ich hauptsächlich über Standardwerte mitgenommen. Sie ziehen am Beginn von Rallys besonders stark an. Ab Mai habe ich sukzessive in kleinere Werte gewechselt, die noch Nachholbedarf hatten. Zunächst im MDax, später im SDax und so weiter.Sie wollen wirklich behaupten, Sie haben im März an eine Rally geglaubt?Nicht sofort. Als der Dax unter die 4.000-Punkte-Marke gerutscht war, hatte ich mich auf weiter fallende Kurse eingerichtet. Als er aber sehr schnell wieder über die 4.000 kam, wurde ich wieder optimistisch und glaubte an eine Rally.