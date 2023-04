Mainfirst-Manager Thomas Meier Dividenden schützen vor Finanzkrisen

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, die Corona-Pandemie und ein Angriffskrieg in Europa mit weitreichenden energiepolitischen Folgen. Innerhalb weniger Jahre sind wir von einer Krise in die andere geraten; als Polykrisen bezeichnet man dieses Phänomen, in dem wir uns politisch und ökonomisch befinden. Aktuell erleben wir einen erneuten Wettlauf der politischen und ökonomischen Systeme, der Auswirkungen auf den Welthandel und die Lieferketten hat.

Zudem sind kürzlich wieder Sorgen im Bankensektor aufgeflammt, die zu Notfusionen und Unterstützungsmaßnahmen der Zentralbanken geführt haben. Darüber hinaus führen die energiepolitische Umstellung der Wirtschaft hin zu nachhaltigen Energiequellen und der demographische Wandel zu einem höheren Inflationsumfeld.

Corona-Pandemie als Feuertaufe

All das hat auch Auswirkungen auf Dividendenwerte, deren erste Feuerprobe seit der Finanzkrise in Form der Corona-Pandemie aufgetreten ist. Produktion und Lieferketten kamen weltweit zum Erliegen und die Auswirkungen auf das tägliche Leben waren lange Zeit unklar. Zur Erinnerung: Nach der Finanzkrise dauerte es in Europa bis 2013, bis neue Dividendenhöchststände im Stoxx 600 erreicht wurden. Nach dem europäischen Dividendenrekord 2019 werden bereits in diesem Jahr neue Höchststände erwartet. In den USA hat der S&P 500 bereits im Jahr 2022 in allen Quartalen neue Dividendenrekorde gefeiert.

Das zeigt uns, dass Unternehmen, anders als bei vergangenen Krisen, die Ausschüttung von Dividenden an Investoren priorisieren. Dafür gibt es mehrere Gründe: Dividenden sind zum einen Signal an den Kapitalmarkt, dass ein Unternehmen zwar mit einer konjunkturellen Verschlechterung der Lage rechnet, aber grundsätzlich weiterhin über ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit angemessener Profitabilität und einer robusten Bilanz verfügt. Außerdem sollen Investoren unabhängig vom kurzfristigen Aktienkursverlauf weiterhin am Unternehmenserfolg beteiligt werden.

Dividenden helfen im steigenden Inflations- und Zinsumfeld

In einem Marktumfeld mit steigenden Zinsen sowie steigender Inflation gewinnen Dividenden weiterhin an Bedeutung, da das Wachstum der Dividenden in diesem Zeitraum die Teuerungsrate ausgleicht. 2022 entsprach das Dividendenwachstum in Europa ohne Großbritannien 11,2 Prozent und in Nordamerika 10,2 Prozent. Im selben Zeitraum lag die durchschnittliche Inflationsrate in Europa bei 8,1 Prozent und in den USA bei 7,9 Prozent. Wollen Investoren ihr Vermögen real erhalten oder ausbauen, sollten Dividendenwerte daher einen wesentlichen Baustein darstellen. Außerdem leisten Dividenden einen zentralen Beitrag zur Gesamtrendite.

Auch der defensive Charakter der Dividendentitel wird in volatilen Zeiten hoch angesehen, bei traditionellen Dividendenzahlern handelt es sich nämlich um Geschäftsmodelle, die hohe Cashflows generieren und robuste Bilanzen aufweisen. Daher ist die Volatilität von Dividendenfonds in der Regel geringer als der breite Aktienmarkt. Bei der Auswahl von Dividendenwerten sind dennoch einige Fallstricke zu beachten. Investoren sollten sich nicht dazu verleiten lassen, bei Dividenden auf absolute Zielgrößen zu achten. Stattdessen sollten Unternehmen nach einem holistischen Rahmen selektiert werden, um eine langfristig erfolgreiche Unternehmensentwicklung zu fördern und somit auch die Kontinuität und Höhe der Dividende zu sichern.



Firmen, die aus der Unternehmenssubstanz zahlen, sind als Investitionen ebenso ungeeignet wie Unternehmen mit strukturellen Veränderungen in ihrem Geschäftsmodell. Eine solche Herausforderung sehen wir derzeit beispielsweise bei Immobilienwerten aufgrund des ansteigenden Zinsumfelds. Auch bei Bankenwerten dürften die jüngsten Kapriolen ihren Tribut fordern.

Wichtig erscheint uns in diesem Umfeld rascher Veränderungen auch die Fähigkeit eines Unternehmens, sich schnell an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Diese Adaptionsfähigkeit führt bei guten Unternehmen zu Marktanteilsgewinnen und außerdem zu einer nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes.

Das traditionelle Bild der Dividendenwerte sollte erweitert werden

Abschließend lohnt es sich das traditionelle Bild der Dividendenwerte um kleine- und mittelgroße Unternehmen (KMU) zu erweitern. Traditionell findet man Dividendenzahler in defensiven Branchen wie Getränke- und Lebensmittelhersteller, wer sich allerdings zu sehr auf diese Sektoren konzentriert, verpasst spannende Dividendenopportunitäten.

KMUs wachsen in der Regel dynamischer und bieten ein höheres Dividendenwachstum, das sich mittel- bis langfristig auch in den Aktienkursen widerspiegelt. Dabei bieten zum Beispiel familiengeführte Unternehmen, aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung und des Interessenausgleichs durch hohe Unternehmensanteile, gute Investmentmöglichkeiten. Gerade in volatilen Phasen, wie zum Beispiel beim Ausbruch der Corona-Pandemie, bleiben diese Unternehmen besonnen.

Zudem halten Familienunternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsbudgets konstant. Ihre robusten Bilanzen haben die Erholungsphase nach der Pandemie beschleunigt und stellen auch im derzeit teuren Zinsumfeld einen Wettbewerbsvorteil dar. Sinnvoll ist es heutzutage, bei der Vermögensallokation auf eine Mischung aus dividendenorientierten Werten, Unternehmensperlen in Nischenmärkten sowie langfristig denkenden Familienunternehmen zu setzen. Dies bietet Investoren auch in Zeiten höherer Inflation und steigender Zinsen attraktive Ausschüttungen und Renditechancen.

Über den Autor:

Thomas Meier ist Portfoliomanager bei Mainfirst Asset Management und lenkt dort den Mainfirst Global Dividend Stars.