Seit 1. Januar an Bord Mainfirst-Manager wechselt zu TBF

Die Fondsboutique TBF hat einen neuen Portfoliomanager: Zum Jahresbeginn ist dort Patrick Vogel angetreten. Vogel soll gleichzeitig mit seiner Position als Senior Portfoliomanager das strategische Asset Management bei TBF leiten.

Der neue TBF-Spezialist kommt vom Investmenthaus Mainfirst, für das er mehr als zehn Jahre lang tätig war. Bei Mainforst war Vogel Teil des Teams Globale Aktien/Multi-Asset. 2021 wurde er als Leiter Portfoliomanagement in die Geschäftsleitung berufen. Er hat zudem den Weg für die Nachhaltigkeitsstrategie des Hauses bereitet.

Vogel startete seine Karriere bei der Deutschen Bank. Für deren Vermögensverwalter DWS war er als Portfoliomanager in den Bereichen Aktien, Multi-Asset und Anleihen tätig. Er bringt einen Master-Abschluss der Frankfurt School of Finance & Management mit und besitzt einen Zusatzabschluss als Spezialist für nachhaltiges Investieren.

„Mit Patrick Vogel können wir unsere Aktien- und Multi-Asset-Expertise nicht nur untermauern, sondern auch weiter ausbauen“, sagt Peter Dreide, Gründer und Anlagechef von TBF. Dirk Zabel, Geschäftsführer des mit dem Asset Manager TBF verbundenen Hauses TBF Sales & Marketing, erinnert: „Wir haben im Jahr 2021 einige strukturelle Anpassungen vorgenommen und konnten uns 2022 strategisch in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Portfoliomanagement verstärken.“

Personalsuche bei TBF geht weiter

Erst im Dezember hatte TBF seine neue globale Anleihestrategie, den TBF Fixed Income Fonds, gestartet. Für diese kam der ehemalige Mainfirst-Manager Roman Kostal zu TBF, ebenfalls von Mainfirst. Er steht dort an der Seite des bekannten Anleihespezialisten und Ex-Ethenea-Fondsmanagers Guido Barthels. „Mit Patrick Vogel gehen wir den nächsten Schritt in 2023. Ich freue mich darauf“, so Zabel.

Der Expansionskurs ist damit für TBF offenbar noch nicht beendet: Man wolle den hauseigenen Vertrieb und das Portfoliomanagement zukünftig noch ausbauen, heißt es aus dem Haus. Das Unternehmen sei weiter auf der Suche nach geeigneten Kandidaten.

TBF Global Asset Management existiert seit dem Jahr 2000, gegründet wurde der Asset Manager von Peter Dreide. Das bis heute inhabergeführte Unternehmen verwaltet im Kundenauftrag mehr als 1,2 Milliarden Euro.