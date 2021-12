Maintrust-Fonds hat Index zum Vorbild

Die Fondsgesellschaft Maintrust hat einen neuen Europa-Aktienfonds aufgelegt: Der MAT Fundamental Europa (WKN: 848444) setzt auf fundamentale Indexierung. Das heißt, das Portfolio wird nur nach fundamentalen Unternehmensdaten zusammengestellt. Als Kriterien dienen Zahlen zu Umsatz, Erträge, Dividende und Buchwert. Damit soll der Vergleichindex MSCI Europe Daily geschlagen werden, bei dem die Aktien nur nach ihrem Börsenwert gewichtet werden.„Der Fonds wird in Anlehnung an den FTSE RAFI Europe Index gemanagt“, erklärt Maintrust-Geschäftsführer Andreas Körner. Dieser Index wird in Kooperation mit der US-Gesellschaft Research Affiliates des Finanzprofessors Robert Arnott berechnet. „Diese Indizes haben den Vorteil, dass sich ihr Value-Charakter je nach aktueller Börsenphase antizyklisch entwickelt. Nach dem gleichen Konzept wird auch der MAT Fundamental Japan (WKN 848412) gemanagt.Der Ausgabeaufschlag des Maintrust-Fonds 5 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr 0,9 Prozent. Lyxor Asset Management bietet vier Exchange Traded Fonds (ETFs) an, die RAFI-Indizes für Europa und Eurozone sowie USA und japan eins zu eins abbilden. Bei den börsengehandelten Fonds entfällt der Ausgabeaufschlag. Die Verwaltungsgebühr liegt bei nur 0,75 Prozent.