Aktuelle Umfrage Mehrheit der Makler sieht schnelles Ende der PKV kommen

Aus Sicht vieler unabhängiger Vermittler wäre ein Systemwechsel von der privaten Kranken- und Pflegeversicherung hin zu einer Bürgerversicherung ein gravierender Einschnitt. Schließlich trägt die Sparte zu etwa 15 Prozent zum gesamten Vermittlungsgeschäft bei. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Online-Umfrage des Beratungshauses BBG unter 267 Vermittlern der Finanz- und Versicherungsbranche.

Der Systemwechsel in der PKV kommt früher oder später

Davon geht ein Großteil der Studienteilnehmer aus. Während 2021 noch 50 Prozent der unabhängigen Vermittler davon ausgingen, dass eine Bürgerversicherung frühestens in 15 Jahren Einzug hält, sank dieser Wert in der aktuellen Studie auf 46 Prozent. 54 Prozent erwarten einen Wechsel in spätestens zehn Jahren. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 51 Prozent. 28 Prozent rechnen bereits in den kommenden fünf Jahren mit der Bürgerversicherung.

BBG fragte nicht nur die Stimmungslage ab. Fester Studienbestandteil ist auch in diesem Jahr das Ranking in Sachen Geschäftsanteil. Die aktuelle Studie zeigt keine großen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Einzig im Bereich der privaten Krankenvollversicherung rutschte der Vorjahressieger Hallesche auf den vierten Rang. Neuer Favorit der Vermittler ist die Hanse Merkur.

Das sind 2022 die Favoriten der Makler in der privaten Krankenvollversicherung

Hanse Merkur Barmenia Signal Iduna

Bei der privaten Krankenzusatzversicherung gab es im Feld der Top-Ten etwas Bewegung. Hier konnte sich Die Bayerische von Rang 11 auf 8 verbessern. In der privaten Pflegeversicherung kletterte die Deutsche Familienversicherung um sechs Plätze im Vergleich zur Vorjahresstudie.

Makler bevorzugen 2022 diese 3 Versicherer in der privaten Krankenzusatzversicherung

Barmenia Arag Hanse Merkur

Die 3 Favoriten der Makler in der privaten Pflegeversicherung