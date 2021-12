Makler-Champions 2012: Die besten Versicherer aus Beratersicht

Service Value hat knapp 1.200 Versicherungsvermittler nach ihrer Zufriedenheit mit den Serviceleistungen unterschiedlicher Gesellschaften aus vier Sparten – Krankenversicherung, Lebensversicherung, Schadensversicherung und Rechtsschutzversicherung – befragt. Im Einzelnen fragten die Forscher, ob die Service- und Technikleistungen des Versicherers mit den eigenen Strukturen und Prozessen kompatibel sind (Integration), ob die Service- und Unterstützungsleistungen des Versicherers den eigenen Vertriebserfolg steigern (Befähigung) und ob die angebotenen Service- und Zusatzleistungen des Versicherers auch einen Mehrwert für die eigene Unternehmung schaffen (Zusatznutzen). Daraus ermittelten sie den sogenannten Servicewert.Der eindeutige Makler-Champion 2012 ist die Nürnberger Versicherung, so das Studienergebnis. Die Versicherungsgesellschaft belegte gleich in zwei Sparten – Krankenversicherung und Schadensversicherung – den ersten Platz. Auch im Ranking der Lebensversicherer schaffte es die Nürnberger auf die Top-Ten-Liste. Den höchsten Servicewert in der Sparte Leben sprechen die Makler indes Helvetia zu. Die Versicherungsgesellschaft, die insgesamt auf 89 Punkte kam, wurde von ihren Maklern auch in allen drei Teilaspekten am besten bewertet. Bei den Anbietern von Rechtsschutzversicherungen führt NRV mit einem Servicewert von 73 Punkten das Ranking an. Beim Teilaspekt Zusatznutzen liegen Roland und Advocard mit jeweils 72 Punkten knapp vorne. Als Innovationsführer in den einzelnen Sparten sehen die Makler die Continentale (Kranken), Canada Life (Leben), Haftpflichtkasse Darmstadt (Schaden) und D.A.S. (Rechtsschutz) vorne. >> Weitere Informationen sowie die vollständige Studie finden Sie hier