Makler-Champions 2013: Nürnberger liefert den besten Service für Makler

Die Maklerbefragung liefert Antworten darauf, ob die Service- und Technikleistungen des Versicherers mit den Strukturen und Prozessen der Makler kompatibel sind (Integration), ob die Service- und Unterstützungsleistungen des Versicherers auf den Vertriebserfolg einzahlen (Befähigung) und ob die angebotenen Service- und Zusatzleistungen des Versicherers auch einen Mehrwert für die eigene Unternehmenstätigkeit schaffen (Zusatznutzen). In empirischen Untersuchungen zeigt der Servicewert „P“ den stärksten Zusammenhang mit der Maklerbindung.Der höchste Servicewert „P“ zeigt sich in der Krankenversicherung wie im Vorjahr bei der Nürnberger mit 81 Punkten (die Skala geht bis maximal 100 Punkte). Zweitplatzierter und bester Neueinsteiger in die Top 10 ist die Württembergische, zugleich mit dem höchsten Wert im Teilaspekt „Befähigung“. Drittplatzierter ist die Universa, die sich gegenüber dem Vorjahr in allen Bereichen gesteigert hat. Den höchsten Servicewert „P“ in der Sparte Leben kann mit 89 Punkten die Helvetia auf sich vereinigen. Sie überzeugt die Makler zum dritten Mal in Folge und wird auch wieder in allen Teilaspekten am besten bewertet. Bester Neueinsteiger in die Top 10 ist die Universa auf Platz sechs.